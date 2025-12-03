Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 3 de diciembre de 2025 en Vigo:

Julio Picatoste desgrana su «Cuaderno de bitácora» en el Club FARO

Julio Picatoste, magistrado jubilado y académico de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, presenta en el Club FARO un recopilatorio de los artículos que ha publicado en FARO sobre temas diversos. La charla-coloquio estará presentada por el editor Bieito Ledo, el periodista Fernando Franco y el investigador y poeta Alberto González-Garcés.

MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

Actos

Presentación de libro

El escritor Santiago Díaz presenta su novela «Jotadé». Será entrevistado por la propietaria de Vigo de Papel, Elena Filgueira Vázquez.

Multicines Norte (Vía Norte, 22). A las 20.30 horas. Evento gratuito (necesario reservar plaza para asistir).

Festival Yalah

Evento poético y musical solidario a favor de Palestina. El festival, que combina poesía, música y compromiso social, reúne a algunos de los artistas más relevantes del panorama gallego y nacional, como las bandas Rebeliom do Inframundo y Dakidarría, que encabezan el cartel.

A Morada (Enrique Xabier Macías, 6). A las 19.00 horas.

Tardes no museo

Dentro de la programación de Redes do Museo, Carlos Bernárdez hará de guía por la exposición «As cidades de Colmeiro».

Pinacoteca Francisco Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8). A las 19.30 horas. Es necesaria reserva previa.

Teatro

«Conto de Nadal»

Obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

Aproinppa (Rúa Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

Música

«SuperArte»

Considerada la muestra inclusiva más importante de Europa, el evento promovido por la Fundación SIFU y Afundación combina música y danza para visibilizar el talento artístico de las personas con discapacidad y demostrar que el arte puede ser un motor de cambio social.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 19.30 horas. Entradas: desde 11 euros.

Pablo Hernández Gamarra

Exposiciones

Diversa

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas. Sábados, de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

«Interaccións. Espazo, corpo e obxecto»

Muestra realizada en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado con vinculación pasada o presente con la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Comisariada por Basilisa Fiestras

Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 18 de enero.

