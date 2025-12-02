Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 2 de diciembre de 2025 en Vigo:

«Conto de Nadal»

Obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

Aproinppa (Rúa Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

Actos

Ciclo de cine

Proyección de los cortometrajes de Maya Deren «Un falso despertar», «En tierra» y «Ritual en tiempo transfigurado». Después, habrá una charla a cargo de Alberto Ruiz de Samaniego y un coloquio con los asistentes. Se organiza dentro del ciclo «Unha conexión estética», en paralelo a la exposición Irene González «Se lembrar fose esquecer», como una oportunidad para profundizar en su obra.

MARCO (Príncipe, 54). La proyección empieza a las 18.00 horas; la charla, a las 19.15 horas.

«A semente de vencer»

Por el 50º aniversario del asesinato de Moncho Reboiras por la dictadura franquista, se inaugura la exposición de arte para recaudar fondos para un monumento dedicado al represaliado. La muestra, comisariada por Vanesa Iglesias, rinde un homenaje artístico a su ejemplo de militancia y dedicación a la defensa de los derechos de la clase proletaria y de Galicia.

RioLagares (Falperra, 16). A las 19.00 horas.

Música

Pepe Silva Trío + Jam Session

Diego Alonso (saxofón tenor), Xurxo Estévez (contrabajo) y Pepe Silva (batería) presentan una actuación inspirada en discos de John Coltrane, Sonny Rollins y Joe Henderson.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las 21.15 horas.

Exposiciones

Belén monumental

El nacimiento, creado por la Agrupación Belenista La Morana, está poblado con casi doscientas figuras modeladas por el escultor José Luis Mayo Lebrija y ocupa más de doscientos metros cuadrados.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15). De lunes a jueves, de 17.00 a 21.30 horas. Viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 horas. Sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos, de 11.00 a 21.30 horas.

Proyectos 2025

Muestra de la culminación del proceso formativo del alumnado de distintas especialidades de la Escola Municipal de Artes e Oficios. En concreto, de las especialidades de Pintura, Talla y escultura en madera, Dibujo artístico, Serigrafía artística, Diseño y encaje de bolillos, Artesanía en cuero, Moda y confección, Orfebrería, CAIM Zanfona y CAIM Gaita.

Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios (García Barbón, 5). De lunes a viernes, de 19.00 horas a 21.00 horas. Hasta el 23 de enero.

«Unha man que imaxina un mundo»

Muestra dedicada a la artista Menchu Lamas, considerada como una de las figuras más significativas del panorama artístico gallego contemporáneo.

Asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5). De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas. Abierta hasta final de año.

