Actos

CityBlue Films Festival

Es un evento cultural, social y un espacio de encuentro entre público, creadores, profesionales del medio y representantes de la industria cinematográfica.

En el Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1) Hasta el 6 de diciembre.

«Tiro libre»

Presentación del libro de Julio Torrado, historias de deporte para hablar de política. En el acto estará acompañado por el alcalde Abel Caballero, por el presidente de la Editorial Galaxia, Antón Vidal, y por la periodista Mar Bermúdez.

En el Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23). Hasta el 28 de noviembre.

Exposiciones

«Unha man que imaxina un mundo»

Una muestra dedicada a la artista Menchu Lamas, considerada como una de las figuras más significativas del panorama artístico gallego actual. La muestra invita a los visitantes a sumergirse en la sensualidad de la forma y el color.

En Évame Oroza (Subida a Costa, 5). En horario de apertura del local, hasta final de año.

Diversa

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea de Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas .

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes :17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 29 de enero.

«Interaccións. Espazo, corpor e obxecto»

Una muestra realizada en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado.

En La Fundación pintor laxeiro (Policarpo Sanz, 15)). De Lunes a viernes. De 18.00 a 21.00 horas. Sábados de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 18 de enero.

Belén Monumental

La muestra está poblada con casi doscientas figuras y ocupa más de doscientos metros cuadrados. Ha sido elaborada por la Agrupación Belenista La Morana y modelada por el escultor José Luis Mayo Lebrija.

En la Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15). Lunes a jueves de 17:00 a 21:30 horas.

Viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17.00 a 21:30 horas. Sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos de 11:00 a 21:30 horas. Hasta el 6 de enero.

Proyectos 2025

Representa una muestra de la culminación del proceso formativo del alumnado de distintas especialidades de la EMAO. En concreto, de las especialidades de Pintura, Talla y escultura en madera, Dibujo artístico, Serigrafía artística, Diseño y encaje de bolillos, Artesanía en cuero, Moda y confección, Orfebrería, CAIM Zanfona y CAIM Gaita.

En la Biblioteca da Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO), (García Barbón, 5). De lunes a viernes de 1. 00 horas a 21.00 horas. Hasta el 23 de enero.

Club FARO: «Pilar Acedo. La mujer que pudo cambiar la historia de España»

Interviene la periodista e historiadora Alicia Vallina. La charla, a la que seguirá un coloquio con los asistentes, estará dirigida por Teresa Díaz-Faes (Dircom Galicia).

En el MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.