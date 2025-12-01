Qué hacer en las comarcas

Afammer Deza entrega los diplomas del curso de pilates

La Asociación de Familias e Mulleres do Medio Rural (Afammer) Deza entregó a una veintena de socias los diplomas de asistencia a un curso de pilates, financiado por el programa provincial +Xuntas. El colectivo que preside Lucita Villar organiza, además de distintas formaciones culturales y deportivas, excursiones a varios enclaves gallegos.

Coro y música de banda para recordar a Manuel Mejuto

El auditorio Manuel Dopazo, de A Bandeira, acogió el sábado el Concerto a Santa Icía, en el que tomaron parte el coro Vales Mahía, la Banda de Veteranos y la Recreativa e Cultural de Bandeira. La sesión incluyó una muiñeira compuesta por Manuel Payno a en tributo a Manuel Mejuto, uno de los fundadores de la formación, fallecido en agosto.

‘Creando linguaxe de barro’ en Lalín

El Museo Municipal de Lalín inauguró ayer la exposición del taller de cerámica y lengua ‘Creando linguaxe de barro’. La apertura de la exposición coincidió con la última visita guiada a la Bienal Laxeiro.

Quinta etapa del Camiño da Xeración Nós

Cuarenta personas de Roteiros de Lalín y de O Carballiño cubrieron ayer la quinta etapa del Camiño a Santiago da Xeración Nós. Recorrieron 16 kilómetros entre Os Carballiños (Vilatuxe) y Silleda disfrutando del paisaje otoñal y del patrimonio, con petroglifos, molinos y otras muestras de arquitectura popular.