Varco 2025

Una exposición de arte contemporáneo y un punto de encuentro para la creación artística. La lista de treinta participantes se establece mediante un sistema de rotación, por lo que solo nueve repiten de la edición anterior .

En el Auditorio Mar de Vigo (avenida de Beiramar, 59). De 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas.

Actos

Mercadillo en la Casa de la Abuela

Mercado de antigüedades, ropa de verano, muebles, artículos «vintage», entre otros.

Casa de la Abuela (Zapateira 8, Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Vigo Barber Battle

Se organiza un concurso de barbería a nivel nacional, con diferentes modalidades de competición en el que barberos de toda la península serán evaluados por un jurado..

En el C.C Vialia (Praza Estación, 1), a las 16.00 horas.

Teatro

«No pasarán»

Una obra creada por Á rtika y dirigida por Tito Asorey, se trata de una comedia crítica y contemporánea que sumerge al espectador en un contexto distópico de miedo colectivo y resistencia social. Con un elenco sólido y una puesta en escena impactante, la obra invita a la reflexión sobre los límites de la hospitalidad, la manipulación del discurso colectivo y el peligro de la autodestrucción ideológica.

En la sala Ártika( Beiramar, 113). A las 20.00 horas. Entradas anticipadas desde 12 euros.

«Conto de Nadal»

Adaptación de la Compañía Vicus del é un clásico de la literatura universal de Charles Dickens. Está pensada para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

En Aproinppa (Puerta del Sol, Rúa Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

«El Vuelo»

Nominado a mejor espectáculo de danza en los Premios Réplica 2020. Creado e interpretado por Daniel Morales. . Busca cambiar la mecánica, mirarnos al espejo y reconocernos.

En el Teatro Ensalle (Chile, 15). A las 20.00 horas.

Dani Mateo. «¿Por qué no te callas?»

Para Dani Mateo decir que este es el peor momento de la humanidad es exagerar un poco. De hecho, ha tenido sus cosas buenas, como los vídeos de Miguel Bosé o la competición en internet por ver quién se encontraba al animal más estrafalario por el centro de las ciudades.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 19.00 horas.

Música

Jam Session en el Arco da Vella

Espacio que cada domingo reúne a músicos, aficionados y amantes de la música en vivo para compartir improvisaciones, energía y talento.

En Arco da Vella (Churruca, 2). A las 19.30 hora.

Murs + Wildchild

MURS (Nicholas Carter) es una figura clave del rap independiente con una carrera de más de dos décadas. Conocido por su autenticidad, sus letras profundas y su conexión con la cultura hip hop más auténtica.

En el Mondo Club ( Joaquín Loriga, 3). A las 20.30 horas.

Ferris Wheel Catastrophe

El músico gallego Marcos Rivera debuta en solitario bajo el nombre de Ferris Wheel Catastrophe y con el álbum Try Back Tomorrow (Discos Disonante Ad, 2025), un trabajo que incursiona en el folk-rock contemporáneo y la música americana

En Aturuxo (Pazos Fontenla, 59). A las 19.00 horas.