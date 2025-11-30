deza@farodevigo.es / aestrada@farodevigo.es
Qué hacer en las comarcas
Arte en familia para prevenir la violencia de género
El colectivo SororAs impartió ayer en las Escolas Vellas de Piloño, en Vila de Cruces, el taller artístico Estampa diversa. La sesión estaba orientada a toda la familia y sirvió para clausurar el programa Bosquexando a Igualdade, que puso en marcha semanas atrás la ANPA Paxariñas, del colegio de esta parroquia cruceña.
Presentación de «O faiado das papoulas» en Tabeirós
La escritora de Cuntis, Baia Fernández De La Torre presentó este viernes en Tabeirós su último libro, el poemario intimista O faiado das papoulas. Contó además con la participación de Sonia Carbón y Paula Pereira, que acompañaron en A Casa Vella a la autora para hablar de su obra, que fue financiada a través de un proceso de crowfunding.
Castelao y Varela Buxán, en el Ciclo Cultural de Cercio
La Asociación Cultural A Carballeira de Cercio cierra hoy programación con el Día de Varela Buxán, que ofrece por la mañana una ruta con salida desde la iglesia parroquial y por la tarde, en el centro social, la obra de teatro Herencia compartida. Ayer, en este centro hubo una exposición y una obra de teatro sobre Castelao, además de baile de raíz.
Visitas guiadas a los templos de Donsión y Donramiro
El colectivo Viarum Dezae organizó este sábado una visita guiada a las iglesias de Donsión y Donramiro. La iniciativa forma parte de su proyecto Lalín, arte sacro. Camiños, cruceiros e pontes, y estaba abierta a todos los vecinos. Viarum Dezae agradece la colaboración de las administraciones así como de las autoridades eclesiásticas y de los vecinos.
