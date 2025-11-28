Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 28 de noviembre de 2025 en Vigo:

Club FARO: «Querer e perder»

El escritor y periodista de FARO Javier Fraiz presenta Amar/Azar. La charla, a la que le seguirá un coloquio con los asistentes, estará presentada por la, también peririodista de FARO Carolina Sertal y el Editor de Ediciones de la Editorial Galaxia, Marcos Calveiro.

En el salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

«Sobre la fotografía social»

Presentación de la muestra que pone en valor la imagen como herramienta de transformación social. Está impulsada por CyES, Comunicación y Educación Social.

Galería APOS´TROPHE.arte (Plaza Francisco Fernández del Riego, 6). A las 19.00 horas.

Imagen de la exposición / FdV

«Beland, mi lugar en el mundo»

La viguesa Laura Torres presenta el cuento solidario. Forma parte del movimiento Beland, impulsado desde la Fundación Alba Torres Carrera, que está recaudando fondos para ayudar a niños en situaciones de conflicto.

En Libros para Soñar (Triunfo, 1). A las 18.00 horas.

VARCO 2025

Comienza la muestra de arte contemporánea más esperada en la ciudad. 30 artistas participantes enseñarán sus obras al público .

En el Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 19. 30 horas.

MÚSICA

bROTHERS iN bAND

Presenta su nuevo espectáculo dIRE sTRAITS - BROTHERS IN ARMS 40Th Anniversary European Tribute Tour celebrando las cuatro décadas del icónico álbum Brothers In Arms y su posterior gira mundial de 1985 y 1986.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20. 30 horas.

Cartel del evento. / FdV

Concierto de SÉS

La artista coruñesa María Xosé Silvar, más conocida como SÉS, encabeza la programación que el Concello ha preparado para el 25 de noviembre.

En Cine Teatro Salesianos Vigo. (Venezuela, 3). A las 20.00 horas. Entrada libre.

