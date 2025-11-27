Qué hacer hoy 27 de noviembre en Vigo

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 27 de noviembre de 2025 en Vigo:

«Aquella farándula»

Presentación del libro del polifacético artista, creador y escritor gallego Moncho Borrajo. «Aquella farándula», una novela con tintes autobiográficos que retrata el ambiente de los escenarios y protagonistas de las últimas décadas del siglo XX en España.

En Librouro (Eduardo Iglesias, 12). A las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo del local.

Actos

«Mulheres do Meu País»

Proyección del documental de Raquel Freire dentro del ciclo «Activistas: cinema por mulleres». La directora se inspiró en una obra emblemática sobre la condición de las mujeres portuguesas durante la dictadura de Salazar. Tras la proyección, tendrá lugar un coloquio con Toya Prudêncio.

En el Auditorio del Parque Nacional de las Islas Atlánticas (Oliva, 3). A las 18.00 horas.

«Evelyn»

Film de la directora de cine Isabel de Ocampo. Nominada en los Premios Goya 2023 al premio de mejor directora novel.

En el Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1). A las 19. 00 horas. Entrada libre .

Cartel del documental. / FdV

«Los Caminos de Colón»

Presentación del documental que está patrocinado por el Plan Xacobeo 2022. Recoge la investigación de la Asociación Cristóbal Colón Gallego en busca de ADN gallego válido para contrastar con el del navegante.

En la Delegación de Vigo del ICOIIG (Avda. Camelias, 2 - Entresuelo). A las 20.00 horas. Acceso libre hasta completar aforo.

«Os rótulos da nosa vida»

Ana Cocho, Jorge Lens y Robert Willem se han realizado un trabajo conjunto en el que reconstruyen, a través de imágenes, una memoria compartida que habita en las calles.

Galería Maraca (Doutor Cadaval, 12). A las 19.30 horas.

Cartel del evento. / FdV

«Detrás de una sonrisa»

Presentación del libro que narra la vida de Mamá con esclerosis, con sus altos y bajos, desde una mirada de superación personal.

En A Morada (Enrique Xabier Macías, 6). A las 20.00 horas.

«Zadym», un discómic

Rock y novela gráfica en una misma historia. En la presentación estarán los creadores, los miembros de la banda Moon Cresta, así como por el ilustrador y dibujante de la obra, Raúl Maya El Flako.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). A las 20.00 horas.

Cartel del evento / FdV

Vinilo sobre cerámica

El sello musical ANALOGIK DREAMS celebra la tercera y última grabación en directo de piezas musicales en vinilos de cerámica reproducibles. En esta ocasión tocará la gallega Carmen López.

En RíoLagares (Falperra, 16). A las 20.00 horas.

«30 anos de Beijing»

El Ateneo Atlántico, en colaboración con Resposta Feminista, presenta «Veteranas de Beijing relatan su experiencia 30 años después».

En Casa Galega da Cultura ( Princesa, 2) A las 19.30 horas.

Cartel del evento. / FdV

Música

Four Cats: «Unha cura para Mauri»

Concierto benéfico , todos los beneficios se destinarán a la organización benéfica a favor de Mauro, el niño con la enfermedad de Alexander.

En Sala MasterClub (Urzáiz, 1). A las 20.30 horas.

