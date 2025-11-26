Qué hacer hoy 26 de noviembre en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el miércoles 26 de noviembre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 26 de noviembre de 2025 en Vigo:
Club FARO: Un relato sobre seguir adelante
Interviene el escritor y periodista Juan Tallón . La charla estará presentada por Irene Bascoy, subdirectora de FARO .
- En el salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
Actos
«Irracionais»
Presentación de la novela finalista del premio Xosé Neira Vilas de literatura juvenil de 2025. En el acto estará la autora, An Alfaya, acompañada por Marcos Calveiro, director de Edicións de Editorial Galaxia.
- En la librería Librouro (Eduardo Iglesias, 12). A las 20.00 horas.
Cinemateneo
Ateneo Atlántico, en colaboración con OXFAM Intermón, presenta el documental La ilusión de la abundancia, de Matthieu Lietaert y Erika González Ramírez.
- En Vitruvia Café (Reconquista, 7). A las 19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
«La señora de Pedramorta»
Presentación de la novela de Cati Calo. Se trata de una historia gótica con alma gallega, que combina una ambientación histórica rigurosa, con una trama envolvente y oscura, en la que los pazos gallegos y la niebla de los bosques se convierten en personajes principales.
- En Vigo de Papel (Aguia, 5, Lavadores). A las 20.15 horas.
Tardes no museo
Una sesión sobre Luis Torras y su obra Campamento de gitanos. La impartirá la restauradora Marta Becerro.
- En la Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15). A las 19.30 horas.
Visitas al teatro Fraga
Se desarrolla en cuatro espacios del edificio, donde los visitantes, acompañados por un guía cualificado, podrán adentrarse en la historia y los detalles del inmueble.
- En el Pórtico del Cine Fraga (Uruguai, 1). A las 12.30, 16.00 y 17.00 horas. Necesaria reserva previa, e realizan a través del teléfono 986 118 227, de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas.
Música
Tributo a Fritz Kreisler
El Conservatorio Superior de Música de Vigo organiza un festival en homenaje al célebre violinista y compositor austriaco Fritz Kreisler con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.
- En el Auditorio Martín Códax (Manuel Olivié, 23). A las 20.00 horas. Entrada libre.
Teatro
«Mi abuela no se llama Carmen»
Es el viaje de una nieta que redescubre a su abuela en los últimos momentos que pasaron juntas. Habla sobre la vida y la muerte, sobre la memoria histórica y la falta de memoria.
- En el Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1). A las 19.00 horas.
«La Barraca»
Es la penúltima de las 12 obras programadas este año por la Obra Social de ABANCA en Vigo dentro del programa de Abonos del Teatro Afundación. Está dirigida por Maüi Mira. Una historia atemporal que nos habla de la eterna lucha entre la razón y la violencia.
- En Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Clotilde Teixeira fue localizada cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Caballero, sobre el Ifevi: «El conselleiro acaba de confesar que querían estafar a Vigo»
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- El precio medio de los pisos más demandados en Vigo roza los 400.000 euros
- Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España
- La enésima avería atrapa a varios usuarios en el ascensor de Marqués de Valterra