Qué hacer hoy 25 de noviembre en Vigo

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 25 de noviembre de 2025 en Vigo:

«A galiña azul»

Lourenzo tiene una gallina azul con cinco plumas rojas en el ala derecha. Una gallina muy bonita y muy rara, que pone huevos de colores. Además, no dice «cacaracá» como las otras gallinas, dice «cocorocó» y esto tiene preocupadas a las autoridades. Un espectáculo que habla de la diversidad y de la solidaridad a través de un clásico de la literatura infantil que cobra vida a través de hermosos muñecos y una tierna historia.

En el Auditorio do Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 10.00 horas y a las 12.00 horas.

Actos

Ciclo de cine italiano

El Comité DanteVigo de la Sociedad Dante Alighieri presenta la 3ª y última película del 4º ciclo de cine italiano gratuito en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura de Madrid. «Il pranzo della domenica» , de Carlo Vanzina.

En Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.15 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Cartel de la película / FdV

«Frágil como el mundo»

Proyección de la película de Rita Azevedo Gomes, después habrá una charla a cargo de Oriana Méndez, y coloquio con el público asistente. es la tercera sesión del ciclo de cine «Unha conexión estética», Dirigida por José Manuel Mouriño, concebida como una oportunidad para profundizar en la obra de Irene González a través de la imagen, los sonidos y el tiempo de una selección de referentes cinematográficos.

En el MARCO (Príncipe, 54). A las 18.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Irene González. Toujours déjà, 2018 / FdV

«Crea tu pancarta»

Taller infantil de los martes en el C.C.Vialia. Para niños de 3 a 12 años. Necesaria inscripción previa el mismo día a partir de las 16:30 horas en el punto de información.

En el C.C.Vialia. A las 17.00 horas.

Cartel de la actividad / FdV

Manifestación 25 N

Convocada por Rede de Mulleres contra os Malos Tratos.

En el cruce de Via Norte con Urzaiz. A las 20.00 horas.

Manifestación por el 25N / FdV

Música

Jam session A Casa de Arriba

El guitarrista vigués estará acompañado en esta ocasión por Xurxo Estévez al contrabajo y Juan Guerrero a la batería. Interpretarán composiciones de Tommy Flannagan y Wes Montgomery, entre otros clásicos del jazz.

En el A Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las 21.15 horas. Entradas a seis euros.

Exposiciones

Diversa

Reúne una selección de obras cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas El hilo conductor de todas ellas es una creatividad y una imaginación excepcionales, que impulsan la innovación en los lenguajes visuales.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz,13). Lunes a viernes :17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales, Roberto Huarcaya desarrolló una práctica artística centrada en el uso de fotogramas de gran formato, realizados sin cámara, que capturan la esencia de diversos paisajes y personajes peruanos

En el MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos de 11.00 a 14.30 horas.

Piezas de la exposición / Jose Lores

