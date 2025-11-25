Qué hacer en las comarcas

Actividades

Festa dos Callos en Matalobos

La parroquia de Matalobos, en el municipio de A Estrada, celebra la fiesta en honor a Santa Eulalia y una nueva edición de la Festa dos Callos. Comenzará a las 13.30 horas con la misa solemne, seguida del pasacalles y la sesión vermú a cargo del Grupo de Gaitas Decotío. A las 14.30 horas dará comienzo la Festa dos Callos, y por la tarde animará el evento la charanga Os Intocables y el grupo Alborada.

8 de diciembre

Danya Kurt en el Principal

La cantautora americana Danya Kurtz ofrecerá un espectáculo musical de jazz, folk, blues y pop de enorme calidad en el Teatro Principal, demostrando porqué actuó al lado de otros músicos de renombre como B. B. King o Rufus Wainwright. Las entradas tienen un precio de 10 euros, y están disponibles en Ataquilla.

Sábado, a las 20.30 horas

Concierto de Santa Cecilia

La Banda de Música Cultural de A Estrada prepara su concierto de Santa Cecilia en el Teatro Principal, enmarcado dentro de la programación cultural de otoño EstradaEscena. Este tendrá dos partes diferenciadas, una bajo la batuta de Saúl Liñares, y otra bajo la dirección de Ricardo Oliver.La agrupación rendirá homenaje al exalcalde estradense Ramón Campos Durán, fallecido en 2019.

Viernes, a las21.00 horas.

Colección de Hércules en Lalín

El Museo Municipal Ramón María Aller de Lalín acoge la exposición «Os traballos de Hércules. Colección de gravados dos fondos académicos», muestra comisariada por José Ramón Soraluce Blond, y organizada por la Real Academia Galega de Belas Artes en colaboración con el Concello lalinense El evento está enmarcado dentro del programa del 175 Aniversario de su fundación.

Jueves, a las 20.00 horas

150 socios del Motoclube Km 0 se reunieron para su cocido anual en el Restaurante Pontiñas

Este pasado domingo, 40 socios del Motoclube Km 0 de Lalín se reunieron para gozar de una clásica ruta por la comarca dezana, y luego compartir una comida en el Restaurante Pontiñas, donde se llegaron a juntar cerca de 150 comensales. Antes de esto, hicieron una parada en la Casa San Martín, que celebró este año sus Bodas de Oro, con 50 años de servicio, donde le hicieron entrega de un obsequio, mientras compartían unos pinchos. El club ya tiene fecha para su Motococido, que será el fin de semana del 10 al 12 de abril de 2026.

| Bernabé

Cocido de un grupo de amigos estradenses en tierras dezanas

El restaurante Casa Currás acogió este sábado una comida de16 amigos, en su mayoría estradenses, salvo un joven de Lalín y otro de Santiago, que celebraron por segundo año consecutivo una juntanza en tierras dezanas. Ante el éxito de la acogida, esperan convertirlo en una cita anual, para seguir reuniéndose durante más ediciones, a la vez que esperan sumar nuevos participantes y convertirlo en tradición.