Qué hacer hoy 24 de noviembre en Vigo

Club FARO: «Medicina antienvejecimiento en clave de humor»

El catedrático de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Oviedo José Antonio Flórez Lozano será el encargado de dar la charla de esta tarde en Club FARO, a la que seguira un coloquio con los asistentes. El acto estará presentado por la psicóloga María Estela Portillo.

En el MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo (150 personas).

Actos

Charla: «Violencia de xénero, un problema de saúde»

Charla-coloquio con motivo con motivo de la conmemoración del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A cargo de Rosana Izquierdo Fernández, médica de familia.

Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1), a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Cineclube Lumière

Última proyección de noviembre. La propuesta de hoy traslada al espectador a Brasil con la obra de un director que habla de la épica de lo cotidiano. La película, heredera del neorrealismo, está ambientada en el seno de una familia obrera donde la madre es el pilar. Se filmó en un barrio periférico de Petrópolis, a 70 kilómetros de Río de Janeiro, y ha ganado varios premios en su recorrido por diferentes festivales internacionales.

En el Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.30 horas.

Música

Tributo a Fritz Kreisler

El Conservatorio Superior de Música de Vigo organiza un festival en homenaje al célebre violinista y compositor austríaco Fritz Kreisler con motivo del 150 aniversario de su nacimiento

En el Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23). Hasta el 28 de noviembre.

Exposiciones

«Unha man que imaxina un mundo»

Muestra dedicada a la artista Menchu Lamas, considerada como una de las figuras más significativas del panorama artístico gallego actual. La muestra invita a los visitantes a sumergirse en la sensualidad de la forma y el color.

En Évame Oroza (Subida a Costa, 5). De 16.30 a 20.30 horas. Hasta final de año.

«Interaccións. Espazo, corpo e obxecto»

Una muestra realizada en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado.

En la Fundación Pintor Laxeiro (Policarpo Sanz, 15). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. hasta el 18 de enero.

«Diversa»

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas .

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas. Sábados, de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 29 de enero.

Belén monumental

La muestra está poblada con casi doscientas figuras y ocupa más de doscientos metros cuadrados. Ha sido elaborada por la Agrupación Belenista La Morana y modelada por el escultor José Luis Mayo Lebrija.

En la Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15). De lunes a jueves, de 17.00 a 21.30 horas. Viernes, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.30 horas. Sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos, de 11.00 a 21.30 horas. Hasta el 6 de enero.

