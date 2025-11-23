Qué hacer hoy 23 de noviembre en Vigo

«Cuentos de Navidad. Encapsulando a Dickens»

Teatro de objetos y títeres, recomendado para niños de a partir de 6 años. La obsesión de una joven con Cuento de Navidad hace que desde pequeña busque la forma perfecta de contar la historia de Dickens.

Auditorio do Concello (P. do Rei, 1). A las 16.30 y las 18.00 horas. Entradas: 3 euros.

Actos

La Burger Fest

Chefs y foodtrucks nacionales e internacionales, propuestas clásicas y de autor, opciones veganas, postres y cafés de especialidad.

En el Instituto Ferial de Vigo (Avda. do Aeroporto, 772). De 13.30 a 0.00 horas.

Mercadillo

Mercado de antigüedades, muebles, artículos «vintage», entre otros.

Casa de la Abuela (Zapateira 8, Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Teatro

«Palíndromos e Viceversos»

Es un proyecto de encuentro entre el cuerpo, la palabra y el sonido. Andrés Corchero es el cuerpo, Nieves Neira la palabra y la violonchelista Macarena, el sonido. Será una experiencia única cada día.

Teatro Ensalle (Chile, 15). A las 20. 00 horas.

«Amoriños»

Perdomo y Touriñán regresan con su compañero más peligroso: el amor. Un programa de citas disparatadas, pasiones imposibles y personajes que no deberían estar juntos... pero que, al final, acaban juntos. Versión gallega de «First dates», humor desenfrenado y mucha ternura.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 18.00 h.

Música

Cracker

David Lowery y Johnny Hickman continúan liderando una máquina de rock engrasada, con la fuerza intacta, un repertorio afilado y la misma energía que les ha mantenido en activo durante más de tres décadas. Su actuación forma parte del Underfest Xacobeo.

Sala Masterclub (Urzáiz, 1). A las 20.30 horas.

Orquestra infantil

La Orquestra Infantil e Xuvenil de Vigo Kv2211 festeja Santa Cecilia, patrona de la música, con un concierto especial con la participación de tres ensembles formados por miembros de la Orquestra Xuvenil y de la Orquestra Infantil, dirigidos por José Manuel Fernández.

En la parroquia San Antonio da Florida. A las 13.00 horas.

Jam Session

Músicos, aficionados y amantes de la música en vivo se reúnen para compartir improvisaciones, energía y talento.

En Arco da Vella (Churruca, 2). A las 19.30 horas.

Exposiciones

«Arte para Mauri»

Una propuesta que une el arte y la creación contemporánea de 45 artistas gallegos y estatales con espíritu solidario. El objetivo no es otro que recaudar fondos para Mauri, niño vigués afectado por el síndrome de Alexander. Es el día de la clausura, Algunos de los artistas participantes compartirán con el público sus motivaciones para colaborar en esta iniciativa.

En Apo’strophe Sala de Arte (CC Plaza E - Francisco Fernández del Riego). De 12.00 a 14.00 horas.

agenda@farodevigo.es