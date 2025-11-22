Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 22 de noviembre de 2025 en Vigo:

Concierto de Xoel López

Con su inconfundible energía y versatilidad, Xoel López viene con todo para convertir su concierto en una auténtica fiesta. Presentará en directo su más reciente álbum, «Caldo Espírito».

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 21.00 horas. Últimas entradas en ataquilla.com

Teatro

«Sophie non é o meu nome de guerra»

Redrum Teatro presenta en el ciclo Vigo Cultura una historia de teatro contemporáneo basada en hechos reales. El viaje de Sophie es un viaje de deseo, de dignidad, de toma de conciencia de la riqueza de las culturas populares africanas, del dramatismo que rodea la violación y la trata de mujeres y de las políticas migratorias burocratizadas de Europa.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do rei, 1). A las 20.00 horas. Entrada: 8 euros

«Alta costura»

Una pieza de teatro físico irónica y poética que reflexiona sobre la moda rápida: el consumo masivo de ropa, la contaminación, la precariedad laboral y la salud.

Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas. Entrada: 16 euros

«Palíndromos e viceversos»

Proyecto de encuentro entre el cuerpo, la palabra y el sonido. Andrés Corchero es el cuerpo; Nieves Neira, la palabra y la violonchelista Macarena, el sonido.

Teatro Ensalle (Chile, 15). A las 20.00 horas.

«Vicio houbo sempre»

Todo comenzó con una frase: «Vicio houbo sempre, gracias a deus»». A partir de ahí, surgieron conversaciones donde estas mujeres abrieron la puerta a experiencias supuestamente «prohibidas».

En A Morada ( Enrique Xabier Macías, 6). A las 12.00 horas. Entrada gratuita

Música

8 Pés: Enrique Martín-Laguna

Organista titular de la catedral de Santa María Magdalena de Getafe y profesor de órgano en el Conservatorio Profesional de Música Rafael Frühbeck de Burgos.

Concatedral de Santa María (Praza Igrexa, 10). A las 21.00 horas.

Wes Montgomery

Espectáculo de jazz en vivo dedicado a Wes Montgomery. Interpretará un cuarteto formado por Guillermo Guerrero en la guitarra, Juan Guerrero en la batería, Sunil López en el piano y Xurxo Estévez en el contrabajo.

GaleríaJazz (Ronda de Don Bosco, nº 21). A las 21.00 horas.

