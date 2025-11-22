Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el sábado 22 de noviembre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 22 de noviembre de 2025 en Vigo:
Concierto de Xoel López
Con su inconfundible energía y versatilidad, Xoel López viene con todo para convertir su concierto en una auténtica fiesta. Presentará en directo su más reciente álbum, «Caldo Espírito».
- Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 21.00 horas. Últimas entradas en ataquilla.com
Teatro
«Sophie non é o meu nome de guerra»
Redrum Teatro presenta en el ciclo Vigo Cultura una historia de teatro contemporáneo basada en hechos reales. El viaje de Sophie es un viaje de deseo, de dignidad, de toma de conciencia de la riqueza de las culturas populares africanas, del dramatismo que rodea la violación y la trata de mujeres y de las políticas migratorias burocratizadas de Europa.
- Auditorio Municipal do Concello (Praza do rei, 1). A las 20.00 horas. Entrada: 8 euros
«Alta costura»
Una pieza de teatro físico irónica y poética que reflexiona sobre la moda rápida: el consumo masivo de ropa, la contaminación, la precariedad laboral y la salud.
- Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas. Entrada: 16 euros
«Palíndromos e viceversos»
Proyecto de encuentro entre el cuerpo, la palabra y el sonido. Andrés Corchero es el cuerpo; Nieves Neira, la palabra y la violonchelista Macarena, el sonido.
- Teatro Ensalle (Chile, 15). A las 20.00 horas.
«Vicio houbo sempre»
Todo comenzó con una frase: «Vicio houbo sempre, gracias a deus»». A partir de ahí, surgieron conversaciones donde estas mujeres abrieron la puerta a experiencias supuestamente «prohibidas».
- En A Morada ( Enrique Xabier Macías, 6). A las 12.00 horas. Entrada gratuita
Música
8 Pés: Enrique Martín-Laguna
Organista titular de la catedral de Santa María Magdalena de Getafe y profesor de órgano en el Conservatorio Profesional de Música Rafael Frühbeck de Burgos.
- Concatedral de Santa María (Praza Igrexa, 10). A las 21.00 horas.
Wes Montgomery
Espectáculo de jazz en vivo dedicado a Wes Montgomery. Interpretará un cuarteto formado por Guillermo Guerrero en la guitarra, Juan Guerrero en la batería, Sunil López en el piano y Xurxo Estévez en el contrabajo.
- GaleríaJazz (Ronda de Don Bosco, nº 21). A las 21.00 horas.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eira do Costa»
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Muere el entrenador vigués Iñaki Cabaleiro