Rigoberta Bandini se suma al Portamérica

Tras la confirmación, este lunes, que adelantaba un festival con tres cabezas de cartel gallegos, Grande Amore, Eladio y Los Seres Queridos y The Rapants, el PortAmérica, que suma dos nuevos reconocimientos este mes—finalista en los 40 Music Awards y en los Premios Paraguas en la categoría de Mejor Festival—, dio a conocer ayer mismo una segunda oleada de artistas para su decimocuarta edición. Una actualización que reafirma el pulso del festival: música sin fronteras, propuestas con identidad y un espíritu colectivo que crece año tras año, apuntan desde la organización.

Rigoberta Bandini, Sanguijuelas del Guadiana y Nortec: Bostich + Fussible con banda al completo se incorporan al festival, ampliando un primer avance que combina energía local, vanguardia creativa y nombres de referencia de la escena iberoamericana e internacional. Con estos nuevos nombres el cartel empieza a dibujar un recorrido musical que mira hacia dentro y hacia fuera al mismo tiempo, fiel al ADN del PortAmérica.

Cartel plural

PortAmérica 2026 continúa así construyendo un cartel plural, agregan desde la organización, para un certamen festivo y abierto, donde conviven diferentes lenguajes y formas de entender la música: desde el pop transversal y generacional de Rigoberta Bandini, a la descarga mestiza y electrónica de Nortec, pasando por la personalidad irreverente y desatada de Sanguijuelas del Guadiana. Todo ello dialoga con la fuerza y la diversidad de la escena gallega que encarnan Grande Amore, Eladio y Los Seres Queridos y The Rapants.

Del 9 al 11 de julio, la Azucarera de Portas volverá a convertirse en el gran punto de encuentro donde música, gastronomía y comunidad se entrelazan para dar forma a una experiencia única que ya forma parte imprescindible del verano gallego.