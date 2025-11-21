Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dulceida y Alba Paul ya tienen fecha para ser madres de nuevo

Dulceida y Alba Pau.

Las influencers Dulceida y Alba Paul quieren ser de nuevo madres. Ha sido la propia Dulceida quien ha confirmado la noticia, en un importante evento en Madrid. La influencer ha reconocido llevar varias semanas ‘de negociaciones’ con Alba Paul para definitivamente atreverse a dar el siguiente paso.«Ya tenemos fecha y todo, no os la voy a decir, pero la negociación está bien», decía.

