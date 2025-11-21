Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 21 de noviembre de 2025 en Vigo:

Club FARO: «Literatura insólita»

Armando Requeixo, crítico literario, secretario del Centro Ramón Piñeiro para investigación de Humanidades y profesor de la USC, explorará en el Club FARO los aspectos más curiosos y misteriosos del mundo literario. El acto estará presentado por Xosé Ramón Pena y Marcos Calveiro.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo de 150 personas

Teatro

«Go Home»

Una comedia que aborda la gentrificación causada por el turismo de masas. Esa es la propuesta para el público de la obra «Go Home», de los actores Josito Porto y David Amor.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 21.00 horas. Entradas a partir de 17,80 euros

«Alta costura»

Una pieza de teatro físico irónica y poética que reflexiona sobre la moda rápida: el consumo masivo de ropa, la contaminación, la precariedad laboral y la salud. Mediante un juego escénico que mezcla cuerpo, movimiento y humor, proponen un espectáculo comprometido, visualmente impactante y lleno de matices sociales.

Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas. Entrada: 12 euros

«O que vale unha vida»

Teatro Permanente presenta un recital poético con textos propios y de otros autores, como Esmeralda Quiroga y Alberte Alonso. La propuesta surge de una frase de la obra de Jean-Paul Sartre, «La puerta cerrada». Uno de los personajes, Inés, dice en un momento dado: «No eres más que tu vida».

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7). A las 20.00 horas

«O espírito de Vania»

Dentro del ciclo Vigo Cultura llega este espectáculo para adultos en el que los espíritus de los personajes del Tío Vania de Chéjov habitan el cuerpo del actor para contar su historia.Una profundización en la capacidad de resistencia del ser humano y su desconexión con la tierra y la naturaleza.

Auditorio do Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.00 horas. Entrada: 8 euros

«Miña Pequena»

Adaptación de «Manaus», de Constance Hurlé. Se centra en espacios no convencionales que, a través de la poesía, la danza y el sonido, exploran las conexiones entre la memoria, el cuerpo y la violencia. El eje central es la narrativa de una violación, un recuerdo que permanece oculto en lo más profundo de la memoria de la víctima.

MARCO (Príncipe, 54). A las 19.00 horas.

«Vin-Culos»

Viaje a través de la propia divergencia de la artista Paula Pier que, entre el humor y la vulnerabilidad, explora la forma en que habitamos las relaciones en el presente.

A Morada (Enrique Xabier Macías, 6). A las 20.00 horas. Taquilla inversa.

«Gilipollas por el mundo»

Nuevo espectáculo de la comediante Carolina Noriega. ¿Hay gente maravillosa en el mundo? Sí. ¿Hay gente idiota? También. Habla de ambas, pero sobre todo de las segundas porque son más divertidas.

Auditorio Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 22.30 horas. Entrada: 16,80 euros

Actos

Soño de liberdade

Presentación del libro de Marisa Castro. Se trata de una biografía ficticia, narrada por la periodista gallega Rocío Cid, quien cuenta la historia de una mujer del campo gallego, Sabela Couto, acercándonos así al mundo excesivamente desconocido de las mujeres rurales durante la represión franquista.

Librouro (Eduardo Iglesias, 12). A las 20.00 horas.

«Bruxas e dragóns»

Presentación del primer volumen de una nueva colección de libros de juegos de la editorial vigotina Triqueta. Obra creada por la escritora Ledicia Costas y el guionista Luismi Pérez, con ilustraciones de Bea Gregores.

Librería Miol (Rúa das Teixugueiras, 32). A las 18.00 horas.

