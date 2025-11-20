Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 20 de noviembre de 2025 en Vigo:

Grabaciones en vinilo y discos cerámicos

El sello discográfico de música analógica Analogik Dreams hará grabaciones en vivo de piezas musicales en vinilo y discos cerámicos reproducibles. Se trata de una experiencia pionera que combina experimentación, tecnología analógica, música en vivo y trabajo artesanal.

RíoLagares (Falperra, 16). A las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Actos

«Soy Nevenka»

Dentro de la programación por el 25-N, se proyectará el film de Icíar Bollaín Soy Nevenka, que cuenta con una canción original de Fillas de Cassandra.

Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1). A las 19.00 horas. Entrada libre y gratuíta hasta completar aforo

«Cesária Évora»

La llamada «diva descalza», la icónica Cesária Évora, protagoniza un documental que revela imágenes nunca antes vistas y ofrece una mirada íntima a la vida de la cantante caboverdiana. En la conversación posterior a la proyección participará Egídia Souto, profesora de la Universidad Sorbonne Nouvelle (París) e investigadora en múltiples centros europeos.

Auditorio del Parque Nacional de las Islas Atlánticas (Oliva, 3). A las 18.00 horas.

Charla sobre «bullying»

Organizada como parte de la Escuela de Familias del colegio Alba, estará impartida por Lucía Fernández Coutado, fundadora de Creando educación social.

Biblioteca del Colegio Alba (Esperanto, 8). A las 18.00 horas.

Homenaje a Cataluña

La Fundación Euseino? celebra un acto en el que intervendrán Pilar Vilaboi, traductora al gallego de «A praza do Diamante», novela de Mercè Rodoreda, el escritor Carlos Meixide, editor de «Rodolfo e Priscila», y la editora Laura Molinos, da Fundación Euseino?.

Fundación Euseino? (Rúa de México 37). A las 19.00 horas.

Charla con Óscar Pazos

La Plataforma Salvemos A Barroca ofrece una charla técnica e informativa sobre las amenazas que el nuevo PXOM de Vigo supone para el ecosistema de Navia y sus alrededores. El evento contará con la ponencia principal de Óscar Pazos, geólogo de reconocido prestigio y autor de estudios sobre la hidrografía gallega.

Asociación Alento (Pedra Seixo, 31). A las 19.00 horas.

La Burger Fest

Chefs y food trucks nacionales e internacionales, propuestas clásicas y de autor, opciones veggies, postres y cafés de especialidad.

Ifevi (Avda. do Aeroporto, 772). De 13.30 a 24.00 horas.

Improvisación dirigida

El músico, artista sonoro, compositor y productor Mig Seoane ofrecerá una conferencia sobre la música improvisada dirigida, ofreciendo una introducción apta para todos los públicos.

Évame Oroza (Subida a Costa, 5). A las 20. 00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

«De los hábitos a la constancia»

De la mano de Amagoia Eizaguirre, psicóloga, autora y referente en hábitos y constancia, aprenderás por qué fallamos al intentar cambiar y cómo superarlo. Estrategias sencillas para construir hábitos que realmente funcionen. Cómo hacer que la constancia sea tu mejor aliada.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.00 horas.

Música

Concierto por Santa Icía

Para celebrar Santa Icía, el CMUS profesional de Vigo organiza un concierto a cargo de alumnos de diferentes especializados.

Auditorio David Russell (Manuel Olivié, 23). A las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

