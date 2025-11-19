Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 19 de noviembre de 2025 en Vigo:

Club FARO: «Trece maneras de mirar el cielo»

José Edelstein, profesor de Física Teórica en la USC, explicará en el Club FARO una nueva forma de entender el cosmos. La charla estará presentada por la poeta y gestora cultural Patricia Sánchez.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo (150 personas).

Actos

«Poesía e sociedade no cancioneiro popular galego»

Xesús Alonso Montero presenta su último libro, en el que reflexiona sobre la forma en que la sociedad gallega y sus propios problemas se retratan en la literatura tradicional.

Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5), a las 19.30 horas.

Visitas guiada al Teatro Cine Fraga

El recorrido permite visitar cuatro espacios del edificio, donde los asistentes podrán adentrarse, de la mano de un guía., en la historia y los detalles del teatro, incluido en el Patrimonio Cultural de Galicia.

Teatro Cine Fraga (Uruguai, 1). Varios turnos: 12.30, 16.00 y 17.00 horas. (Es necesaria inscripción previa).

Xunta

«O Vigo dos 60»

Charla de Xaime Fandiño. El autor de «Contubernio Picacho» y «El último concierto» hablará sobre sus obras dentro del ciclo Leer Vigo en los libros.

Facultad de Comercio (Torrecedeira, 105), a las 12.30 horas.

La Burger Fest

Chefs y food trucks nacionales e internacionales ofrecen propuestas clásicas y de autor, opciones veganas, postres y cafés de especialidad.

Ifevi (Avda. do Aeroporto, 772). De 13.30 a 0.00 horas.

Teatro

«Vitória»

La pieza teatral es el retrato de una denuncia. Una obra autobiográfica que narra el proceso legal que vivió la actriz Iria Pinheiro al presentar una denuncia por acoso sexual contra el director del programa de televisión en el que trabajaba.

Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1). A las 19.00 horas. Entrada libre y gratuíta hasta completar el aforo.

Música

Diego Innocenzi

En el marco del festival de música de órgano de 8 pies, el primer músico en actuar es Diego Innocenzi, organista titular de la Sala Victoria y de las iglesias de Vandœuvres y Saint-Gervais, en Ginebra. Entre Argentina y Suiza, el músico estudia la interpretación histórica de la música sacra.

Concatedral de Santa María (Praza da Igrexa,10). A las 21.00 horas. Entrada libre.

Concierto de alumnos del conservatorio

Con motivo de la celebración de la Semana Santa de Santa Cecilia, los alumnos del conservatorio Mayeusis de Pontevedra darán un concierto.

Auditorio de la Fundación Mayeusis (Areal, 138). A las 19.00 horas.

Cuarteto Dumka

Uno de los cuartetos de cuerda más reconocidos de Galicia. Con un repertorio clásico y una trayectoria sólida.

Sala Ártika (Beiramar 113). A las 20.00 horas.

