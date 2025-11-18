Vigo adjudica la visitas guiadas al cementerio de Pereiró, que empezarán con más de un mes de retraso

Como cada año, Vigo volvió a resucitar en 2025 el exitoso programa de visitas guiadas y teatralizadas al cementerio de Pereiró. La iniciativa se enmarca dentro de la celebración del Samaín, Todos los Santos y Difuntos (31 de octubre - 1 de noviembre). De hecho, lo habitual es que las rutas por el cementerio estén operativas de mediados de octubre a mediados de noviembre. Pero este año, con las luces de Navidad ya encendidas, todavía no han comenzado, aunque todo apunta a que lo harán en cuestión de días.

Este retraso en las visitas guiadas al cementerio de Pereiró fue incluso recientemente criticado por el Partido Popular de Vigo. «Es la enésima prueba de la falta de planificación», censuró el portavoz popular, Miguel Martín.

Lo cierto es que el concurso se licitó este año más tarde de lo habitual (20 de octubre) lo que hacía ya imposible que las visitas guiadas comenzaran pasado el ecuador de noviembre. Hoy, 18 de noviembre, la junta local de gobierno acaba de anunciar la adjudicación del servicio de rutas guiadas al cementerio de Pereiró a la empresa Walkinn Eatin Galicia S.L. por un importe de 20.006,32 (impuestos incluidos).

Pero esta adjudicación, aprobada ayer, no tendría porque implicar que las visitas guiadas comiencen ya, aunque sería lo más probable. La empresa debe ahora remitir su documentación al Concello y el contrato tiene un plazo máximo de formalización hasta el 9 de diciembre. Al concurso público concurrió una segunda firma.

Visitas a Pereiró

Foto de archivo de una de las visitas guiadas al cementerio de Pereiró de Vigo. / Alba Villar

Como en ediciones anteriores, el Concello permitirá que vigueses o turistas conozcan de cerca la historia del principal camposanto vigués y la de sus moradores más ilustres que allí descansan.

Según el pliego de condiciones, este año serán un total de 63 visitas. Para poder realizar estas visitas, gratuitas, será necesario inscribirse. El plazo se abrirá probablemente en los próximos días en cuanto se formalice la adjudicación.

Horarios

El contrato para la realización de las visitas guiadas al cementerio de Pereiró recoge que tendrán que realizar 3 visitas diarias a las 18.30, 19.00 y 19.30 horas aproximádamente.

La ruta por el camposanto vigués deber durar una hora y media y tendrá que ser realizada con tres guías oficiales caracterizados (Concepción Arenal, la Marquesa de Valladares, Irene Ceballos y Bernardo González del Valle). El aforo máximo de cada visita guiada tendrá que ser de 25 personas.

La carta de presentación de esta exitosa iniciativa municipal que cada año agota sus plazas es muy atractiva para todas aquellas personas que quieran vivir una experiencia única como es recorrer el cementerio de Pereiró tras la puesta de sol y conocer de cerca la historia del mayor camposanto de la ciudad.

De propiedad municipal, Pereiró fue proyectado por Jenaro de la Fuente a finales del s. XIX. Su arquitectura y escultura funeraria alcanzan notable importancia y son relevantes los aspectos antropológicos e históricos que guarda.

Alberto Blanco

"Si quieres conocer este rincón íntimo y misterioso de la ciudad, no te pierdas las visitas guiadas de turismo cultural al Cementerio de Pereiró: Dª Concepción Arenal , Dª Irene Ceballos, Dª María de los Milagros Elduayen (marquesa de Valladares) y Don Bernardo González del Valle (Cachamuiña), son algunos de los personajes que te contarán la apasionante historia de la ciudad de Vigo a través sus panteones, monumentos funerarios y su capilla. Es una experiencia inolvidable conocer la ciudad de los muertos, el Vigo que se fue para siempre, pero que pervive en la memoria del Vigo vivo...", promocionan desde la página web de turismo del Concello.