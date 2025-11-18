Alicia Miyares: « Ni la prostitución ni el alquiler de vientres pueden considerarse elecciones libres»
La filósofa feminista, Alicia Miyares, participa en una mesa redonda sobre los vientres de alquiler organizada por el Concello de Vigo con motivo del 25-N, en ella destaca que «es una forma de esclavitud reproductiva»
R. V.
En el marco de las actividades organizadas por el Concello de Vigo con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la filósofa feminista, Alicia Miyares, participó en una de las conferencias centrales del programa dedicado a reflexionar sobre la cosificación del cuerpo femenino.
En concreto, intervino junto con la activista Núria González López, en una mesa redonda sobre los vientres de alquiler. La sesión se centró en analizar esta práctica como «una forma de esclavitud reproductiva» que afecta directamente a mujeres en situación de vulnerabilidad. Aunque el eje de la charla fue la explotación reproductiva, también se abordaron conexiones con otras violencias, como la prostitución, fenómenos que, según la filósofa, «no pueden deslindarse en absoluto».
Miyares fue contundente: ni la prostitución ni el alquiler de vientres pueden considerarse elecciones libres cuando entran en juego desigualdades económicas y contextos de vulnerabilidad. «No hay peor trampa que la de una supuesta elección», afirmó.
«También vulnera los derechos de la infancia»
Insiste en que el contrato de subrogación se sostiene sobre la anulación del derecho de filiación de la mujer gestante. Desde el momento en que firma, explica, la gestante pierde toda capacidad de decisión tanto sobre el embarazo como sobre el parto. «Es una barbaridad en términos de dignidad humana», sentencia. El discurso favorable a la subrogación se apoya en deseos individuales —como el de tener un hijo— que no pueden, asegura, situarse por encima de derechos consolidados. Además, apunta que el modelo de subrogación vulnera también los derechos de la infancia: «Toda criatura tiene derecho a conocer su origen, y la práctica del alquiler de vientres pretende evitarlo a toda costa». «Los deseos no pueden colisionar con los derechos. Es un debate ético, jurídico y moral sobre nuestro estatus como sujetos humanos», destacó.
En relación con la proliferación de plataformas como OnlyFans, Miyares considera que se está facilitando la normalización de la explotación sexual en redes sociales: “De manera total y absoluta. Es dramático lo que está sucediendo”, advierte.
Actos por el 25N
El programa continúa hasta el 28 de noviembre, bajo el lema «Rachemos as cadeas que nos oprimen»
- 19 noviembre - 19:00 horas. Pieza teatral «Vitória», a cargo de Iria Pinheiro. Lugar: Auditorio Municipal. Praza do Rei, 1. Entrada libre hasta completar aforo.
- 20 noviembre- 19:00 horas. Proyección : «Soy Nevenka» (2024) de Icíar Bollaín. Lugar: Auditorio Municipal. Praza do Rei, 1. Entrada libre hasta completar aforo.
- 21 noviembre - 19:00 horas. Performance «Miña pequena», a cargo de Constance Hurlé. Lugar: Galería do MARCO. Rúa do Príncipe, 54. Entrada libre hasta completar aforo.
- 22 noviembre - 20:00 horas. Espectáculo teatral «Sophie non é o meu nome de guerra» Lugar: Auditorio Municipal. Praza do Rei, 1. Precio 8 euros. Venta anticipada de entradas.
- 24 noviembre - 19:00 horas. Charla coloquio «Violencia de xénero, un problema de saúde», a cargo de Rosana Izquierdo Fernández. Lugar: Casa Galega de Cultura. Praza da Princesa, 2.
- 25 noviembre - 20:00 horas. Manifestación convocada por Rede de Mulleres contra os Malos Tratos. Cruce de Vía Norte con Urzaiz.
- 26 noviembre - 19:00 horas. Espectáculo teatral: «Mi abuela no se llama Carmen» Autoría, dirección e interpretación: Anna Mayo. Compañía Contraproducións. Lugar: Auditorio Municipal. Praza do Rei, 1.
- 27 noviembre - 19:00 horas. Proyección: «Evelyn» (2011) de Isabel de Ocampo. Lugar: Auditorio Municipal. Praza do Rei, 1.
- 28 noviembre - 20:00 horas. Concierto a cargo de SÉS Lugar: Teatro Salesianos. Rúa Venezuela, 3. Entrada libre hasta completar aforo.
