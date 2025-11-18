Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 18 de noviembre de 2025 en Vigo:

Las mejores hamburguesas, en el IFEVI

Chefs y food trucks nacionales e internacionales presentan en La Burger Fest diferentes propuestas clásicas y de autor, opciones veggies, postres y cafés de especialidad.

IFEVI (Avda. do Aeroporto, 772). De lunes a viernes, de 19.00 a 00.00 horas. El fin de semana, a partir de las 13.30 horas.

Actos

«A cosificación do corpo das mulleres»

Dentro de las actividades propuestas por el 25-N se imparten conferencias en las que la cosificación del cuerpo de las mujeres será el tema central.

Sala de Conferencias Sede Afundación Vigo (Policarpo Sanz, 26).

Ciclo de cine «Unha conexión estética»

En paralelo a la exposición de Irene González, «Si recordar fuera olvidar», se organiza un ciclo de cine de cinco sesiones dirigido por José Manuel Mouriño. Las proyecciones de los filmes están acompañadas de charlas-coloquio a cargo de relatores invitados. El filme de hoy es El otoño de la familia Kohayagawa (Yasujirō Ozu, 1961).

Marco (Príncipe, 54) . A las 18.00 horas.

Presentación de libro

El Ateneo Atlántico organiza la presentación del libro Bernardino de Lamas, o cineasta andariego, de Manolo Gonzáles. El acto estará guiado por Luisa Abad.

Vitruvia Café (Reconquista, 7) . A las 19. 30 horas.

Ciclo de cine italiano

Proyección del docufilm Un natale a casa Croce, del director Pupi Avati. El evento está organizado por la Società Dante Alighieri Vigo.

Auditorio Municipal del Concello ( Praza do Rei, 1). A las 20.15 horas.

Conferencias Amigos Pazos 2025

Diego Piay Augusto, arqueólogo, doctor en Historia Antigua y profesor asociado en la Universidad de Oviedo ofrecerá la charla «Las orillas del río Ulla como fuente para el conocimiento del pasado de Galicia».

Sede del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (rúa Oliva, 3). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Recital de poesía

El poeta chileno Morales Monterríos, ganador de la primera edición del Premio de Poesía Carlos Oroza en la categoría de lengua española, recitará poemas de sus nuevas obras.

Asociación Cultural Évame Oroza (Subida Costa, 5). A las 20.00 horas.

