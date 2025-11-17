Los salvajes «Monster Truck» volarán y destrozarán en Vigo por Navidad

«Disfruta en vivo del espectáculo más salvaje del mundo». Esta es la carta de presentación del show que llegará este año a Vigo por Navidad. Pero no dentro de la agenda oficial del Concello, sino del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).

Durante la campaña navideña de Vigo, los amantes del motor podrán disfrutar de los míticos Monster Truck americanos nacidos en los Estados Unidos en la década de los 70. Llegarán a Ifevi el 6 y 7 de diciembre de 2025 de la mano de la gira Monsters World Tour.

Pero el espectáculo promete más que los saltos, derrapes o destrozos que los gigantescos Monster Truck realizarán en Ifevi con sus cuatrocientos caballos de potencia, más de seis mil kilos de peso y 3,80 metros de altura. Sobre la pista del pabellón habrá también acrobacias de coches, motos, quads e incluso un tractor.

«El público podrá escuchar el rugido de los motores mientras los pilotos realizan imposibles acrobacias en las que el equilibrio y la habilidad son la clave del espectáculo. Derrapajes de 180 y 360 grados, tractores a dos ruedas, ejercicios de alto riesgo, saltando varios vehículos y crash americanos son algunos de los trucos que desarrollarán los intrépidos pilotos», promete la organización.

El público valorará los saltos, los trompos y los efectos sorpresa. Y como gran novedad en Vigo –anuncian– el espectacular The Meg, el monster con carrocería de tiburón.

Monsters World Tour se celebrará en el Ifevi en diciembre / Monsters World Tour Oficial / Sindo Novoa

¿Cuándo se celebra Monsters World Tour en Vigo?

«The Meg» en el cartel del Monsters World Tour de Vigo 2025. / Oficial

Monsters World Tour se celebrará en el Ifevi el fin de semana del Puente de la Constitución. Será durante dos días: el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre (19.00 horas).

Las entradas para el espectáculo de Monsters World Tour en Vigo están ya a la venta en la página oficial del evento(www.monstersworldtour.com): 22 euros para adultos y 18 para niños de entre 3 y 13 años.