Club FARO: «El espejo de la imaginación. ¿Qué es la conciencia?»

El catedrático emérito de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la UAB Ignacio Morgado se adentrará en el enigma de la consciencia. La conferencia- coloquio estará presentada por el catedrático de Filosofía y Miembro del Consello Social de la Universidad de Vigo Avelino Muleiro.

En el MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Proyección

Dentro del ciclo «Arxentina, olladas de amor, humor e dor», se proyectará el largometraje «Chau Buenos Aires», de Germán Kral, ambientada en el Buenos Aires de 2001. El país atraviesa, una vez más, una de sus peores crisis económicas y sociales. Un zapatero de mediana edad planea emigrar a Europa con su madre y su hija, pero el destino frustra sus planes.

En el Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1). La primera a las 19. 00 horas, la segunda a las 20.30 horas.

«A cousificación do corpo das mulleres»

Dentro de las actividades propuestas por el 25N se dará la charla «A trata en mulleres e nenas: unha forma extrema de cousificación» en la que participará la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituída, y la graduada en derecho y política Beatriz Amaro Harpigny. Otra conferencia versará sobre la cosificación en menores y el abuso sexual infantil. Para finalizar la jornada, la psicóloga y doctora en psicopedagogía Marta Calado hablará sobre ser muller y estar delgada desde la violencia estético-sautista, hasta un enfoque de la salud en todas las tallas.

En la Sala de Conferencias Sede Afundación Vigo (Policarpo Sanz, 26).

La Burguer Fest

Chefs y food trucks nacionales e internacionales, propuestas clásicas y de autor, opciones vegetarianas, postres y cafés de especialidad.

En Instituto Ferial de Vigo ( AVDA do Aeroporto 772). De 19:00–00:00 horas.

Exposiciones

Gran Exposición de Playmobil

Presenta una nueva colección repleta de escenas detalladas, escenarios sorprendentes y figuras originales que fascinarán tanto a grandes como a pequeños.

En el Hotel Ciudad de Vigo (Concepción Arenal ,5 ). Hasta el 22 de noviembre.

«Unha man que imaxina un mundo»

Dedicada a la artista Menchu Lamas, considerada como una de las figuras más significativas del panorama artístico gallego actual. La muestra invita a los visitantes a sumergirse en la sensualidad de la forma y el color.

En Évame Oroza (Subida a Costa, 5). En horario de apertura del local, hasta final de año.

Diversa

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes:17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 29 de enero.

«Interaccións. Espazo, corpo e obxecto»

Una muestra realizada en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado.

En La Fundación Pintor Laxeiro (Policarpo Sanz, 15)). De Lunes a viernes. De 18.00 a 21.00 horas. Sábados de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 18 de enero.

Belén Monumental

La muestra está poblada con casi doscientas figuras y ocupa más de doscientos metros cuadrados. Ha sido elaborada por la Agrupación Belenista La Morana y modelada por el escultor José Luis Mayo Lebrija.

En la Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15). Lunes a jueves de 17:00 a 21:30 horas. Viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17.00 a 21:30 horas. Sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos de 11:00 a 21:30 horas. Hasta el 6 de enero.

agenda@farodevigo.es