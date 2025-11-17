El Jurásico regresa a la Navidad de Vigo con dinosaurios animatrónicos a escala real
Abrirá el 28 de noviembre y las entradas están ya a la venta
Guía completa de la Navidad de Vigo 2025
La Navidad de Vigo volverá a tener su parte jurásica. Al igual que en ediciones pasadas, la inmensa agenda de adornos, espectáculos y atracciones durante la campaña navideña de la ciudad de Vigo, la de 2025 tendrá también dinosaurios.
Aunque el Concello de Vigo todavía no lo ha anunciado oficialmente, sus organizadores lo están promocionando ya. Se trata de «Explora Dinosaurs», una exposición que promete dinosaurios animatrónicos a escala real.
La exposición de dinosaurios de la Navidad de Vigo 2025 estará en la avenida de Castelao, junto al tradicional Circo de Nadal. De hecho, ambos abrirán el mismo fin de semana, el del 28 y 29 de noviembre.
«¡Únete a nosotros en un fascinante viaje a la era de los dinosaurios! Explora el mundo de estas increíbles criaturas prehistóricas mientras descubres secretos asombrosos en una exposición repleta de fósiles y réplicas a tamaño real», promocionan.
La exposición de dinosaurios animatrónicos de la Navidad de Vigo estará abierta entre el 28 de noviembre y el 11 de enero. Las entradas, que ya están a la venta, tienen un precio de 8 euros para niños y de 10 euros para adultos.
La exposición de dinosaurios no es la única que habrá en Vigo durante la Navidad. En el Náutico habrá otra relacionada con el universo k-pop. Además, la agenda de espectáculos para toda la familia durante los meses de noviembre, diciembre y enero llega este año cargada (puedes consultar todos en esta «Guía Completa de la Navidad de Vigo 2025 -2026»).
