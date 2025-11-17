Vigo pone rumbo a Belén: así es su monumental nacimiento de Navidad

La inmensa Navidad de Vigo está repleta de luces, atracciones, espectáculos... y también tradición. Como cada año, el Concello ha organizado la exposición Belén Monumental.

Casa das Artes acoge un año más esta muestra elaborada por la Agrupación Belenista «La Morana» (Zamora) y modelada por el escultor José Luis Mayo Lebrija, uno de los belenistas más prestigiosos de España.

Este año el Belén Monumental de la Navidad de Vigo lleva el título «Camiño a Belén». Presume de casi 200 figuras y ocupa un espacio de más de 200 metros cuadrados. «Es una producción artística que ensalza la importancia de este tipo de manifestaciones plásticas que, de forma espectacular, son un medio difusor de nuestros valores etnográficos, celebrando además el octavo centenario del primer Belén realizado por San Francisco de Asís en 1223 en Greccio», destacan.

Las figuras y decorados están elaborados con yeso, corcho, barro, agua, pintura y, sobre todo, mucho arte.

«Camiño a Belén, con la luz, la música y la ambientación, nos traslada a la noche en la que nació Jesús y nos habla de las costumbres, oficios, arquitecturas y paisajes de la Judea de Herodes el Grande en el siglo I con alguna licencia local, pues el patrimonio de Vigo y la cultura popular gallega se integran en algunas de las escenas para sentir como propios aquellos instantes que vivieron con profunda emoción los pastores y los Magos de Oriente», explican.

Horarios

El Belén Monumental «Camiño a Belén» abrió sus puertas el domingo 16 de noviembre, un día después del encendido de las luces de Navidad de Vigo 2025, y podrá visitarse hasta el próximo 6 de enero de 2026. La entrada es gratuita.

Lunes a jueves: de 17.00 a 21.30 horas

Viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.30 horas

Sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos: de 11.00 a 21.30 horas

Horarios especiales: