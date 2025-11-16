Segunda Feria de Antigüedades

Reunirá a expositores de toda Galicia y del norte de Portugal con una amplia selección de objetos únicos, desde muebles antiguos a relojes, cámaras, discos de vinilo y juguetes clásicos, además de libros, porcelanas o curiosidades de otras época.

En el Centro Comercial Plaza Elíptica de Vigo (plaza Francisco Fernández del Riego), de 10.00 a 20.30 horas.

Actos

Mercadillo en la Casa de la Abuela

Mercado de antigüedades, ropa de verano, muebles, artículos «vintage», entre otros.

Casa de la Abuela (Zapateira 8, Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Día do Patrimonio

La Villa Romana de Toralla ofrece una actividad familiar llena de intriga e historia. Mediante un juego de pistas, las familias, con niños a partir de 8 años, deberán resolver un misterio en torno al famoso cráter de Toralla. Una experiencia divertida y educativa para descubrir, mientras juegan, los secretos de esta singular villa romana.

En la vila romana de Toralla, a las 12.00 horas.

La Burguer Fest

Chefs y food trucks nacionales e internacionales, propuestas clásicas y de autor, opciones veggies, postres y cafés de especialidad.

En Instituto Ferial de Vigo (Avda. do Aeroporto 772). De 13.30 a 24.00 horas.

Festa do cabazo

Quienes asistan al festival podrán degustar durante todo el día una gran variedad de platos elaborados con calabaza como ingrediente principal. Además de las degustaciones culinarias, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones musicales a cargo del grupo de gaitas Xestarega, el grupo Amalghama y la escuela de gaitas y percusión Vila Galiza de Lavadores.

En el Colegio Carballal ( Cabral, Freiría, 1). A las 11.30 horas.

Festa do Cabazo en Cabral. / FDV

Teatro

«Familia»

Partiendo de un elemento común a todos, como puede ser la fotografía familiar, surge un relato. Forma parte de la programación del festival Catropezas 25'.

En el Teatro Ensalle (Chile, 15). A las 20.00 horas.

«El gran manicomio»

Es una creación escénica de la compañía Estudi Zero Teatre basada en la poesía radical y transgresora de Antonina Canyelles. Se trata de una obra de comedia con una puesta en escena visual, musical y provocativa, la obra fusiona palabra, cuerpo e imaginación para ofrecer un espectáculo poético, político y sensorial que desafía los límites del teatro tradicional. Dirigida a un público a partir de 14 años.

En la sala Ártika( Beiramar, 113). A las 20.00 horas. Anticipadas desde 12 euros.

«Os tres porquiños»

Una obra musical con monicreques a tamaño real. Una revisión de la fábula tradicional para adaptarla a los nuevos tiempos, incluyendo las figuras de Xan y Xiana, dos exploradores muy aficionados a las historias, que se adentran en el bosque para encontrarse con sus personajes favoritos.

En el teatro Salesianos (Venezuela, 3). 12.00 horas.

Música

Jam Session

Espacio que cada domingo reúne a músicos, a aficionados ya amantes de la música en vivo.

En Arco da Vella (Churruca, 2). A las 19.30 horas.

