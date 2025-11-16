¿Qué hacer hoy en las comarcas?
La nave municipal del polígono industrial de Dozón acogió ayer el magosto que cada año organiza el Concello, y que en esta ocasión reunión a unos 300 vecinos. Los asistentes pudieron degustar castañas, chorizos asados y otros productos típicos de esta estación de otoño. El ágape estuvo amenizado por una actuación musical y la sobremesa se extendió hasta primeras horas de la noche.
Moncho Cuiña cumplió el pasado 11 de noviembre 70 años y ayer lo celebró por todo lo alto en el Pazo de Bendoiro. Rodeado de su esposa, hijos y nietos, entre otros muchos familiares, el menor de los hermanos Cuiña Crespo no solo sopló las velas de rigor, sino que fue agasajado por 240 invitados, entre los que no faltaron amigos de la infancia y de la mili .La fiesta estuvo llena de sorpresas, actuaciones musicales y baile.
Actividades
Concierto de la Banda de Silleda por Santa Cecilia
La Banda de Música Municipal de Silleda ofrece esta tarde su concierto en honor a Santa Cecilia. El recital lleva por título «Literatura que se convierte en música» y será el primer evento en el que participan 12 d e sus músicos.
Hoy, a las 18.00 horas.
Lalín proyecta ‘Rapa, xente ao monte’ en el Salón Teatro
Tras conseguir una mención especial en el Ourense Film Festival el documental Rapa, xente ao monte, puede verse esta tarde en el Salón Teatro. La pieza de Alejandro Enríquez recoge el trabajo de los vecinos para proteger las bestas del lobo o de la instalación de macroparques eólicos.
Hoy, a las 18.00 horas.
Dozón celebra el Día Mundial de la Infancia con cine
El día 20 el CEIP Pío Cabanillas acoge una proyección de cortometrajes sobre los derechos humanos. La sesión está abierta a todos los vecinos y servirá para conmemorar el Día Mundial de la Infancia.
El jueves, a las 17.00 horas.
