Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 15 de noviembre de 2025 en Vigo:

«El gran manicomio»

La creación escénica de la compañía Estudi Zero Teatre está basada en la poesía radical y transgresora de Antonina Canyelles. Se trata de una obra de comedia con una puesta en escena visual, musical y provocativa, que fusiona palabra, cuerpo e imaginación. Dirigida a un público a partir de 14 años.

Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas. Entradas anticipadas desde 12 euros.

Actos

II Feria de antigüedades

El evento reúne a expositores de toda Galicia y del norte de Portugal con una amplia selección de objetos únicos. Desde muebles antiguos, relojes, cámaras, discos de vinilo y juguetes clásicos hasta libros, porcelanas o curiosidades de época.

Centro Comercial Plaza Elíptica (Praza Francisco Fernández del Riego), de 10.00 a 20.30 horas.

II Encuentro K-Pop Vigosónico

Actividades para disfrutar de una tarde llena de ritmo y energía: taller de manualidades ( Hanging Paper Doll), exhibición de coreografías, random dance y un sorteo final

Vigosónico (Carr. do Portal), de 17.00 a 19.30 horas.

La Burguer Fest

La cita gastronómica presenta a chefs y food trucks nacionales e internacionales, propuestas clásicas y de autor, opciones veggies, postres y cafés de especialidad.

IFEVI (Avda. do Aeroporto 772). De 13.30 a 24.00 horas.

Reparación de objetos domésticos

La iniciativa, impulsada por Ingeniería Sin Fronteras, invita a todas las personas interesadas a participar en la reparación de objetos de todo tipo.

Asociación Veciñal e Cultural do Casco Vello (Cánovas del Castillo, 2), de 11.00 a 14.00 horas.

Música

Marlena

El dúo revelación de la música española de los últimos tiempos abre el ciclo Momentos Alhambra Acustiquísimos.

Teatro Afundación ( Policarpo Sanz, 13), a las 21.30 horas.

Pablo Lesuit

El artista vigués presenta su nuevo disco «Camino de las Rocas», con un sonido que evoca rock y la psicodelia de los años 70.

Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1), a las 21.00 horas. Entradas: 10 euros.

Pedro Fernández

The Brooklyn Gorillas + Jay Doe

La primera es una banda de rock & roll formada por músicos de larga trayectoria en la escena gallega. El segundo es Javier Casal, un cantante que en su repertorio mezcla versiones de Robert Johnson, Jimmy Reed...

La Pecera ( Pizarro, 35), a las 21.00 horas.

La Yuca & Tangomango

Dos de las bandas más potentes de la ciudad. Psicodelia, groove y baile en escena.

Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6), a las 20. 30 horas.

Oliver Martin

El cantautor australiano-español, residente entre Vigo, Londres y Melbourne, mezcla pop-rock acústico con melodías íntimas y evocadoras.

Vitruvia Café (Reconquista, 7), a las 20.30 horas.

Lendas do Alén

El grupo vigués presenta nuevo repertorio.

Arco da Vella (Churruca, 2), a las 21.00 horas.

Teatro

«Familia»

Partiendo de un elemento común a todos, como puede ser la fotografía familiar, surge un relato. Esta especie de conferencia performativa que es «Familia» forma parte de la programación del festival Catropezas´25.

Teatro Ensalle (Chile, 15), a las 20.00 horas.

Romeo y Julieta. El Musical

Coreografías efectistas y excelentes luchas de esgrima que aportan un ritmo trepidante a esta gran historia.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59), a las 17.00 horas y a las 20.30 horas. Entradas a partir de 40 euros.

