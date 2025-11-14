Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 14 de noviembre de 2025 en Vigo:

Club FARO: «Pon límites, no pantallas», con Carmen López Suárez

En la conferencia «Pon límites, no pantallas. Cómo educar en el siglo XXI sin perder el norte», Carmen López Suárez, doctora en Pedagogía, mostrará estrategias para prevenir la adicción a las pantallas de los nativos digitales. La charla del Club FARO estará presentada por la periodista y profesora de la UVigo Beatriz Martínez.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo de 150 personas.

Actos

Viernes de la EMAO «Villalobos»

En esta conferencia nos adentraremos en el proceso creativo de Villalobos, en sus principales influencias y la evolución de su propuesta artística.

Biblioteca de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Vigo ( García Barbón, 5). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

«Obradoiro de oralidade poética»

Fin de curso del módulo de oralidad poética con Vanessa Glemsel.

Café De Catro a Catro (Girona, 16). A las 20.30 horas. Entrada libre.

Cuentos con valores territoriales

Alexandra Touza, fundadora y directora de Ponle cara al turismo, una plataforma pionera que promueve un turismo sostenible, presentará diferentes libros para colorear que enseñan a amar y a respetar el mar.

UNED (Beiramar, 59). A las 17.30 horas.

«Le llamábamos don José»

Presentación del libro del periodista y doctor en Ciencias de la Información Gabriel Pérez Gómez, en el que homenajea al sacerdote vigués José Domínguez González.

Colegio Montecastelo (Dr. Paz Pardo, 90). A las 19.00 horas.

Teatro

«Corta el cable rojo»

Llega a Vigo la experiencia teatral que ha hecho reír a cientos de miles de espectadores durante 12 años en la Gran Vía de Madrid. «Corta el cable rojo» es una comedia excepcional que combina ingenio, humor contagioso y números cómicos espectaculares.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas. Entradas en ataquilla.com.

«Familia»

Partiendo de un elemento común a todos, como puede ser la fotografía familiar, surge un relato. Esta especie de conferencia performativa que es «Familia» forma parte de la programación del festival Catropezas´25.

Teatro Ensalle (Chile, 15). A las 20.00 horas.

«Cicatriz»

Dentro de la programación del Vigo Cultura, Antón Reixa presenta esta pieza de danza contemporánea que pone cuerpo a su poema homónimo, con coreografía y dirección de Kirenia M. Acosta.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.00 horas. Entradas: 10 euros.

Música

Underfest Xacobeo

Dentro del festival actúan hoy en la ciudad Black Stereo, SR.Chinarro, Chucho, Nester Donuts, Los Manises, We are scientist y Dewolf.

Diferentes locales de Vigo. Consultar horario en la programación del festival.

