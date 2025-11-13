El VIII Underfest Xacobeo reunirá a 22 bandas en catorce escenarios de Vigo

Los Conciertos del Xacobeo traen a Vigo la octava edición del Underfest Xacobeo los días 13, 14 y 15 de noviembre, con 22 bandas y artistas actuando en 14 escenarios de la ciudad. La cita, presentada ayer por director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, combina música internacional, nacional y gallega con actividades paralelas, como la exposición de Daniel Johnston y el concierto infantil de Black Stereo, fomentando la desestacionalización turística de Vigo y Galicia.

El festival recibe público de toda España y del extranjero, con asistentes de ciudades como Tokio, Londres y Lisboa. Entre los artistas destacan The Psychedelic Furs, Rinôçérôse, Dewolff, We Are Scientists, Tahiti 80, Maximilian Hecker, The Devils, Sr. Chinarro, Cápsula, Black Stereo, Incurable y The Freebillies.

La programación ofrece una mezcla de rock, dream pop, indie, electrónica y propuestas innovadoras, consolidando el festival como una cita imprescindible para quienes buscan experiencias musicales variadas en espacios singulares y de aforo reducido.

El festival se completa con el ciclo Bites, que presenta a The Tubs, Crackers y Patrick Watson en noviembre y enero. Los abonos generales para el festival se volvieron a agotar poco a poco minutos de salir a la venta, sin conocerse ningún artista del cartel, muestra de la confianza del público en el evento.

En sus siete ediciones anteriores, Underfest Xacobeo ha reunido más de 120 artistas internacionales, logrando en 2024 el premio Best Indoor Festival en los Iberian Festival Awards.