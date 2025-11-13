Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el jueves 13 de noviembre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 13 de noviembre de 2025 en Vigo:
Teatro
Gabino Diego, en «Pijama para seis»
«Una comedia de enredos, un auténtico metrónomo de las risas». Así se refieren los productores de esta obra teatral que podrá verse esta noche en Vigo.
- Teatro Afundación, a las 20.30 horas. Entradas en ataquilla.com desde 16,90 euros.
Actos
Clausura de la Vigo Global Summit con Carlos Blanco y Baiuca
Un cierre por todo lo alto de la Vigo Global Summit, con apertura de puertas a las 18.30 horas; monólogo de Carlos Blanco, a las 19.15; y la música de Baiuca, a las 19.40. Con el espacio gastro Vigo Taste Hal.
- Auditorio Mar de Vigo, desde las 18.30 horas. Entradas a 12 euros en teuticket.com.
Conferencia «Rehacer el Renacimiento en el s. XXI»
Impartida por Luis Ferreiro Almeda, presidente del Instituto Emmanuel Mounier, con presentación a cargo de Ángel Guerra Sierra, presidente de la Asociación Galega de Bioética.
- Biblioteca de la Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo, a las 19.00 horas. Entrada libre.
Música
Giulia Bianco en acústico
Concierto con versiones de grandes temas musicales.
- La Posada (Compostela 19), a las 23.00 horas. Entrada libre
Seada 4tet
Lois Rivera (saxo), Martín Otero (piano), Miguel Piñeiro (contrabajo) y Esteban Lavigne (batería).
- Vitruvia Café, 20.30 horas
