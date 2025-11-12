Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 12 de noviembre de 2025 en Vigo:

Manuel Viso llega al Club FARO con «Supersanos. Hábitos para cuidar tu cuerpo y tu mente»

Dentro de la programación de noviembre del Club FARO, el médico, divulgador y conferenciante Manuel Viso aportará consejos basados en ciencia y la experiencia, y desmontará mitos sobre la alimentación. La charla, a la que seguirá un coloquio con los asistentes, estará presentada por la periodista de FARO Sandra Penelas.

Salón de actos del MARCO ( Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo de 150 personas.

Actos

Vigo Global Summit

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo promueve este evento internacional que reúne a expertos en economía, tecnología y sociedad para compartir sus conocimientos y perspectivas sobre los desafíos globales actuales. El lema de esta edición es «Liderando e tranformando a economía». Participarán personalidades como los premios Nobel Daron Acemoğlu e Dmitry Muratov; Durão Barroso, Amparo Alonso, Antón Costas ou Carolina Marín.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 21.30 horas. Entradas en la web oficial del congreso.

«O Proceso. Apaga o Candil»

Presentación del libro de Cándido Pazó donde recopila dos obras de teatro: O proceso recrea la causa judicial a la que fue sometido Curros Enríquez por la publicación de Aires da miña terra, mientras que Apaga o Candil retrata la vida y obra de Carlos O Xestal.

Librería Mendinho (Castelao, 7). A las 19.30 horas.

Cinema Ateneo

Proyección del film The quiet girl, del irlandés Colm Bairéad. Cáit, una niña reservada de 9 años que sufre el abandono de su familia, pobre, disfuncional y demasiado numerosa, es enviada a vivir con unos parientes lejanos. Allí, gracias al cariño de la familia Kinsella, experimenta una notable mejoría y descubre una nueva forma de vida. Pero descubre una dolorosa verdad.

Multicines Norte (Via Norte, 22) A las 19.30 horas.

Visitas guiadas al Teatro Cine Fraga

La visita se realiza en cuatro espacios del edificio, donde los visitantes, acompañados por un guía, podrán adentrarse en la historia y los detalles de este edificio diseñado hace más de 80 años por encargo de Isaac Fraga Penedo, uno de los exhibidores de cine más importantes de la comunidad en aquel momento.

Pórtico del Teatro Cine Fraga (Uruguai, 1). A las 12.30, 16.00 e 17.00 horas. Es necesario inscripción previa.

Visita a la Nao Santa María

Una fiel réplica de la nave capitana con la que Cristóbal Colón emprendió en 1492 el viaje que llevó al descubrimiento de América.

Puerto de Vigo. De 10.00 a 19.00 horas. Entradas: desde 4 euros.

«Entre contos e aloumiños»

Cuentacuentos para bebés. Necesaria inscripción previa enviando un email a lps@kalandraka.com poniendo en el asunto «sesión bebés», y enviando nombre del bebé y un teléfono de contacto.

Libros para Soñar (Triunfo, 1) . A las 17. 30 horas.

Música

Real Filharmónica de Galicia

Concierto dirigido por Baldur Brönnimann, con la participación del alumnado de la Escola de Altos Estudos Musicais. La obra en cinco movimientos homenajea a Clara Schumann, evocando momentos de su intensa relación con Robert Schumann.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.00 horas. Entradas en ataquilla.com.

Actos 25-N

Concierto de Xoana, dentro de la programación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Auditorio Municipal (Praza do rei, 1). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

