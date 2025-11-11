Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 11 de noviembre de 2025 en Vigo:

Chus Pazos trío + Jam session

Chus Pazos es un baterista que colabora con varias bandas como Fuzzo, The Manueles, The Swinging Flamingos, La Frasquita Vintage, AOF Group y Chus Pazos Ensemble. Este martes actuará con el pianista Sunil López y el contrabajista Alexandre Touceda en una sesión de improvisación abierta a todo el público. Después, comenzará la habitual jam session de los martes en el local.

La Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las 21.15 horas. Entrada: 6 euros.

Actos

Ciclo de cine: «Unha conexión estética»

En paralelo a la exposición de Irene González, «Se lembrar fose esquecer», el MARCO organiza un ciclo de cine de cinco sesiones dirigido por José Manuel Mouriño, concebido como una oportunidad para profundizar en la obra a través de la imagen y los sonidos. Hoy se proyecta el filme El espejo (Andréi Tarkovski, 1975).

MARCO (Príncipe, 54). A las 18. 00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Club de lectura

Se organiza un club de lectura alrededor de la figura y la obra de Carmen Martín Gaite.

RioLagares (Falperra, 16). A las 19.30 horas. Entrada libre.

«Huella de animales»

Taller infantil para niños con edades de entre 3 y 12 años. Necesaria inscripción previa el mismo día a partir de las 16.30 horas en el punto de información.

Centro Comercial Vialia. A las 17.00 horas.

«Non nacemos para coidar»

El Centro de Documentación y Recursos Feministas presenta el libro de Carmen Verde Diego y Coral del Río Otero. En este evento se habla sobre el tema central del libro: las expectativas sociales en torno a las madres.

Biblioteca Juan Compañel (Rúa Joaquín Yáñez, 6). A las 19.00 horas.

Teatro

Dramaturxias Itinerantes

O Consello da Cultura Galega (CCG), en colaboración con la ESAD de Galicia y la Escola Superior de Artes do Espectáculo de Porto, presentan la octava programación de este ciclo, que pone en diálogo la dramaturgia contemporánea de autoría femenina en Galicia y Portugal.

Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia (Poza Cabalo, 1). A las 17.00 horas.

Exposiciones

«Si recordar fuera olvidar»

En la obra de Irene González la tensión entre memoria y pérdida se erige como el núcleo generador. El papel, siempre protagonista, asume en su obra un cariz escultórico: se dobla, se corta, se superpone. Es, en su esencia, una invitación a detenernos, a observar con calma y a dejarnos habitar por la memoria, por la ausencia y también por el anhelo.

MARCO (calle Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas, por las mañanas, y de 17.00 a 21.00 horas, por las tardes. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 11 de enero de 2026.

«Diversa»

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras actuales cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas. El hilo conductor de todas ellas es una creatividad y una imaginación excepcionales, que impulsan la innovación en los lenguajes visuales.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes: 17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

«Limiares acuosos»

En esta muestra, técnicas tradicionalmente vinculadas a la bidimensionalidad como el azulejo, la pintura o el audiovisual se transforman para habitar el volumen.

Casa Galega da Cultura ( Princesa, 2) .Lunes a viernes: de 18.00 a 21.00horas ,sábados: de 12.00 a 14.00 horasy de 18.00 a 21.00 h orasy domingos: de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 16 de noviembre.

agenda@farodevigo.es