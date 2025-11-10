Qué hacer hoy 10 de noviembre en Vigo

Club Faro: Ganador y finalista del Premio Planeta

Intervienen: Juan del Val (Premio Planeta 2025) y Ángela Banzas (finalista). Presenta: Amaia Mauleón, periodista.

MARCO (Príncipe, 54), a las 20.00 h. Acceso preferente para suscriptores.

Actos

Cine Clube Lumière

Doble sesión, con «El grito de Callas». El cortometraje retrata a María Callas en los momentos previos a un concierto. Después se proyectará el film correspondiente al ciclo «Arxentina, olladas de amor, humor e dor», se trata de «Los domingos mueren más personas», de Iair Said.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1). La primera, a las 19.00 h, la segunda a las 20.30 horas.

Exposiciones

Harley- Davidson

El casino, en colaboración con Garaje Clandestino, presenta una exposición dedicada al mítico universo harley- Davidson. La muestra reúne alguno de los modelos más emblemáticos y representativos de la marca americana. Se podrá descubrir de cerca la historia, el diseño y la potencia de una de las marcas más legendarias del motociclismo.

En el Casino de Vigo (CC A Laxe). Hasta el 20 de noviembre.

Diversa

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación .

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes :17.30 a 20.30 horas. Sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 29 de enero.

«Interaccións. Espazo, corpor e obxecto»

Una muestra realizada en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado con vinculación pasada o presente con la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.

Fundación Pintor Laxeiro (Policarpo Sanz, 15). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 h. Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 18 de enero.

Colección de Arte Francisco Fernández del Riego

La colección artística, eje del museo y altamente representativa del arte gallego desde finales del siglo XIX, está compuesta por 254 piezas de las que 79 son obras pictóricas de artistas como Maside, Castelao, Minguillón, Díaz Pardo, Torres, Colmeiro, Ruibal o Granell.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas; sábados de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

