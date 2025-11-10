¿Qué hacer hoy en las Comarcas?

La asociación vecinal de A Xesta promovió ayer un acto benéfico a favor de la Fundación Martín Álvarez Muelas, entidad que investiga un agresivo cáncer infantil del que falleció días atrás una niña cruceña. El taller teatral, con una entrada de 10 euros, estuvo coordinado por la actriz Cristina Collazo.

Peregrinos de Soto del Real hacen una parada en Lalín / .

Una decena de peregrinos procedentes de la localidad madrileña de Soto del Real hicieron este fin de semana un alto en el camino para reponer fuerzas. Los miembros de la Peña La Estaca tienen en común haberse conocido a muy pronta edad y mantener desde entonces una profunda amistad. Enrique, Daniel, Eduardo, Juanjo, Adolfo, Marcos, Guille, Alberto y Pablo. Al cierre de esta edición se encontraban a escasos 20 kilómetros de la Praza do Obradoiro, su destino final, después de dar buena cuenta de un cocido en la capital dezana.