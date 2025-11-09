Qué hacer hoy 9 de noviembre en Vigo

«Rumbo desconocido»

Una obra de la compañía Utopian que combina humor, emoción y testimonios reales para reflexionar sobre la vida, los cuidados y la muerte desde una perspectiva comunitaria y compasiva. Dirección de Arantxa Iurre.

En Ártika (Beiramar ,113). A las 20.00 horas. Entradas: desde 11 euros.

Actos

Vigo Nature

Actividades familiares: escape room, biodiversidad el lenguaje de las aves, etc.

Vigo Nature (Plaza de los Leones - A Madroa). De 11.00 a 19.30 horas. Se necesita reserva previa.

«Vigo, cidade e historia prohibida»

Durante dos horas, los participantes recorrerán Areal y Guixar, los primeros polígonos industriales de Vigo y punto de partida de su espectacular crecimiento a lo largo del siglo XX. El recorrido pasará por las figuras de Portanet, Pumariega, Alonso, Badía..., así como por las fábricas de conservas y los astilleros.

Parque María Xosé Queizán (Rúa de García Barbón, 104). A las 11.00 horas.

Vigo Bodas

Con más de 70 expositores confirmados, VigoBodas 2025 reúne en un mismo espacio las últimas tendencias y propuestas para que las parejas puedan diseñar la boda de sus sueños.

Instituto Ferial de Vigo (avda. do Aeroporto, 772). De 11.00 a 20.00 horas.

Mercadillo

Antigüedades, ropa de verano, muebles, artículos «vintage», entre otros.

Casa de la Abuela (Zapateira 8, Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Festa dos callos

Además de callos, habrá barbacoa a precios especiales. Con la actuación del grupo de música tradicional Os Parrandas.

En el CCR Cabral (Becerreira, 145). Desde las 10.30 h.

Vigo Dance Festival

El evento reunirá a centenares de bailarines de escuelas, asociaciones y grupos amateurs de Vigo. La reconocida artista y comunicadora Mayka Aguado es la maestra de ceremonias.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). Actuaciones de mañana y tarde.

Visita guiada artística

Jorge Sánchez, director del centro ArteSá y profesor de Historia del Arte, ofrece una visita guiada por el centro de Vigo explicando la parte más artística y cultural de la ciudad.

Comienza en la Farola de Urzáiz. De 12.00 a 14.00 h. Entrada libre.

Música

Sinerxia 430

Dorottya Standi (violonchelo) y Jevgēnijs Čepoveckis (violín) liderarán un diálogo entre épocas y sensibilidades, acompañados por el Ensemble Vigo 430 en su formato de quinteto de metales.

Auditorio Martín Códax (Conservatorio de Música de Vigo). A las 19.00 horas.

Mike Ross

Es un músico británico experimentado, apasionado del blues y con profundas raíces estadounidenses. Capaz de transportar a los oyentes al corazón de la leyenda americana.

En la Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22). A las 20. 30 horas.

Jam Session

Espacio que cada domingo reúne a músicos, aficionados y amantes de la música en vivo para compartir improvisaciones, energía y talento.

En Arco da Vella (Churruca, 2). A las 19.30 horas.

