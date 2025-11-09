¿Qué hacer hoy en las comarcas?

Una veintena de exalumnos del colegio María Inmaculada de Silleda de la promoción de bachiller 1974-1975 se citaron ayer en un restaurante de la localidad de Vedra para celebrar los 50 años de la finalización de sus estudios en esta etapa educativa.

Presentación de un libro en Doade

El museo etnográfico Casa do Patrón de Doade, en Lalín, acogió ayer a mediodía la presentación del libro Plantas medicinais e remedios curativos da etnobotánica galega. La publicación es autoría de Rafael Quintía Pereira y Pilar Silva Moruja.

Couso celebra su 'Festa de Outono'

La parroquia estradense de Couso celebró ayer su Festa de Outono, organizada por la asociación A Xesteira. Las actividades comenzaron a las 15.30 horas, con salida para recoger setas, cuentacuentos, cantos de taberna y magosto, entre otros eventos.

Barreras de Seguridad celebra su trigésimo aniversario

En el Hotel Torre do Deza tuvo lugar ayer la comida de celebración de los 30 años de existencia de la empresa Barreras de Seguridad, SL. El evento, al que acudieron unas 70 personas, también sirvió para rendir homenaje al fundador de la firma, Ángel Latas.