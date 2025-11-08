Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 8 de noviembre de 2025 en Vigo:

«Xoguetes Rotos»

Barrosanta e ButacaZero presentan, dentro de la programación Vigo Cultura, «Xoguetes Rotos», no que contan a historia de Mario, un rapaz nacido no Ribeiro nos anos 50 que se instala no Vigo industrial dos 70, buscando na cidade un lugar ideal para ser el mesmo. Pero non resulta tan sinxelo de atopar. Os aforros pouco duran, e será difícil sobrevivir nesa nova hostilidade, se non fose pola aparición dunha fada madriña: Dorín.

Auditorio del Concello (Praza do Rei). A las 20.00 horas. Entradas: 8 euros.

Actos

Hematofesti

El festival en memoria del Hematocrítico ofrece hoy diferentes talleres: de dibujo, de kamishibai y de autorretratos. También organiza diferentes charlas y actuaciones dentro del programa Queremos literatura!, coordinado por Eva Mejuto y Montse Pena Presas.

Diferentes establecimientos de la ciudad (consulta el programa completo aquí).

Vigo Dance Festival

El evento reunirá a centenares de bailarinas y bailarines de escuelas, asociaciones y grupos amateurs de Vigo. La reconocida artista y comunicadora Mayka Aguado ejercerá nuevamente como maestra de ceremonias.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) Actuaciones en horario de mañana y tarde. 8 y 9 de noviembre.

Vigo Bodas

Con más de 70 expositores confirmados, VigoBodas 2025 promete reunir en un mismo espacio las últimas tendencias .

IFEVI (Aeroporto, 772). Horario continuo de 11.00 a 20.00 horas.

Teatro

«Werther»

Ópera de IV actos, con música de Jules Massenet y libreto de E. Blau, P. Milliet y G. Hartmann. Esta obra, conocida como el «Tristán e Isolda» francés, se ha ganado un lugar destacado como una de las cumbres de la ópera romántica.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 19.00 horas. Entradas en ataquilla.com

«Rumbo desconocido»

Obra de la compañía Utopian en la que combinan humor, emoción y testimonios reales para reflexionar sobre la vida, los cuidados y la muerte desde una perspectiva comunitaria y compasiva. Dirección de Arantxa Iurre.

Ártika (Beiramar ,113). A las 20.00 horas. Entradas desde 11 euros.

Catropezas

Festival de danza contemporánea tan original como esperado por el público de la sala. La obra de esta semana es «Una obra imperfecta» de Antonio Fernández Lera | Magrinyana.

Teatro Ensalle (Chile, 15). A las 20.00 horas.

Música

Carta de Ajuste

Concierto centrado en la década de los 60 y 70, los mejores éxitos de hace años.

La Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las 21.30 horas.

