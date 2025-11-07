Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 7 de noviembre de 2025 en Vigo:

Hematofesti

El festival en memoria del Hematocrítico ofrece diferentes eventos para toda la familia, como el taller de fanzines con Diego Estebo o los de arpilleras y de ilustración. Los participantes en Queremos Humor!, la academia de comedia de Ignatius Farray, actuarán en un comedy club.

Diferentes establecimientos de la ciudad (consulta el programa completo aquí).

Actos

Venres na EMAO

Bego Martínez, directora de vestimenta de la agrupación O Fiadeiro desde el 2000, participa en la tertulia para despertar la curiosidad por nuestro traje tradicional.

Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Voces de Camelias

Los escritores Samuel Ferro y Sabela Senn participan en el encuentro «Mitos y símbolos: entre Galicia ancestral y la tradición clásica».

Centro Comercial Camelias. A las 18.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

«Músicas esquecidas»

Charla ofrecida por la violinista María José Pámpano. En esta sesión, la intérprete propondrá a los asistentes un viaje tras las huellas de compositoras del siglo XVII y XVIII.

Évame Oroza (Subida A Costa, 5). A las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Puertas abiertas del CIM de la UVigo

Se podrá conocer el Nautilus del Puerto de Vigo, con visitas guiadas por el visor submarino para observar el entorno subacuático. También se organizarán talleres y actividades interactivas sencillas en el interior del Centro Comercial A Laxe y un escape room virtual para conocer más sobre la investigación que llevan a cabo.

Diferentes localizaciones y horarios según la actividad (consultar programa aquí).

