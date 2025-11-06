El amor de «Romeo y Julieta» revive en el Auditorio Mar de Vigo

La historia de amor más conocida de la literatura universal, «Romeo y Julieta», llega al Auditorio Mar de Vigo el próximo 15 de noviembre (17.00 y 20. 30 horas)en formato de musical de la mano de Theatre Properties. Será la última parada del musical que revive el amor imposible entre Romeo y Julieta, dos jóvenes amantes de familias enemistadas en Verona: los Montesco y los Capuleto. Se enamoran a primera vista y se casan en secreto, pero la rivalidad familiar y una serie de malentendidos trágicos, como el exilio de Romeo y un plan fallido de un fraile, los conducen a un dramático final.

La producción cuenta con una partitura completamente original compuesta por César Belda, que aporta una nueva dimensión musical a la tragedia shakesperiana. Las coreografías, dirigidas por Silvia Villaú, se combinan con impactantes escenas de esgrima diseñadas por el maestro de armas Alberto Zerrada, ofreciendo un ritmo trepidante y espectacular sobre el escenario.

La escenografía y el vestuario, creados por Tomás Padilla y Silvia Villaú, recrean con detalle la sociedad veronesa del siglo XVI, mientras que el diseño de iluminación y sonido, a cargo de Tomás Padilla y Adolfo Sánchez, refuerzan la atmósfera romántica y trágica que envuelve la obra.

El elenco está formado por algunos de los nombres más destacados del teatro musical español. Carlos Benito interpreta a Romeo y Claudia Zamora encarna a Julieta. Completan el reparto Antonio Ródenas (Shakespeare/Escala), Santiago Cano (Tebaldo), Jaime Giró (Fray Lorenzo), Amparo Sáizar (Ama), Javi Mota (Mercutio), Guillo Rist (Benvolio), Cristina Gallego (Rosalía), Alejandro Pantany (Capuleto) y Jesús Lara (París), además del talentoso ensamble.