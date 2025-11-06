Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 6 de noviembre de 2025 en Vigo:

Hematogala

El Hematofesti celebra su gala de humor y música. Conducida por el cómico Touriñán y la poeta María Lado, contará con las actuaciones e intervenciones de Ignatius Farray, Grande Amore, Ig Mig, Noel Ceballos, Desnudos Cuevas, Silvia Superstar y Sobria y Serena.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 21. 30 horas. Entradas: 15 euros.

Actos

Semana literaria de Bouzas

La asociación A Cultural organiza una semana literaria con talleres y presentaciones de libros. Branca Trigo impartirá un taller de fanzine y Ricardo Seixo presentará su libro Outra revolta do rodicio.

Liceo Marítimo de Bouzas, 2ª planta (Eduardo Cabello, 8). De 17.00 a 19.00 horas; presentación del libro de 19.15 a 20.00 horas.

Mulleres de Abril

Se proyectará la película Sanbizanga, de Sarah Maldoror, en el ciclo de cine, «Activistas: cinema por mulleres». Participará Ana Cristina Pereira.

Edificio Cambón (Rúa Palma, 4). A las 18.00 horas

Patrimonio inmaterial das mulleres que traballan no mar

El Instituto de Estudios Vigueses presenta la mesa redonda en la que intervendrán Mariña López (historiadora especialista en Patrimonio Industrial), Xoán Carmona (catedrático de historia e Instituciones Económicas de la USC) y David Amoedo (Asociación Beiramar da Xente).

Salón-Hemeroteca de la EMAO (García Barbón, 5). A las 19.30 horas.

Teatro

«Miña pequena»

Adaptación de «Manaus», de Constance Hurlé, relato ganador del 1º Premio de Microrrelatos contra la violencia de género del Concello de Ribadavia (2020). A través de poesía, danza y sonido, la pieza explora las conexiones entre la memoria, cuerpo y violencia.

A Morada (Enrique Xabier Macías, 6). A las 20.00 horas.

Música

Astrid Jones & The Blue Flaps

La banda se ha consolidado como una de las propuestas más auténticas y sofisticadas de la escena musical del estado. Su sonido es un viaje entre el soul, el jazz, el reggae, el funk y los ritmos africanos.

La Pecera ( Pizarro, 35). A las 21.00 horas.

