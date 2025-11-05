Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el miércoles 5 de noviembre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 5 de noviembre de 2025 en Vigo:
Conferencia de Mario Alonso Puig
«El camino que marca nuestro destino» es la nueva experiencia transformadora que el cirujano y divulgador trae a Vigo.
- Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 19.00 horas. Entradas en teuticket.com.
Actos
Semana literaria de Bouzas
La poetisa Vanessa Glensel impartirá un taller de poesía expandida e interpretación. Manoel da Costa presentará su libro Crónicas dun filósofo tabernario.
- Liceo Marítimo de Bouzas, 2ª planta (Eduardo Cabello, 8). De 17.00 a 19.00 horas; presentación del libro de 19.15 a 20.00 horas.
Visita guiada al Teatro Cine Fraga
La visita se realiza en cuatro espacios del renovado edificio, donde los participantes, acompañados por un guía cualificado, podrán adentrarse en la historia y los detalles.
- Teatro Cine Fraga (Uruguai, 1). A las 12.30, 16.00 y 17.00. Se necesita reserva previa.
Hematofesti
El festival en memoria del Hematocrítico ofrece diferentes eventos para toda la familia, sesión de cuentacuentos con David Rodríguez, taller de fanzines con Diego Estebo, taller de juguetes ópticos por Carmen Pintos y la academia de comedia de Ignatius Farray.
- Diferentes puntos de la ciudad (consulta el programa completo aquí).
Música
Pablo Pablo
Uno de los solistas con más proyección del momento presenta su album debut «Canciones En Mi» en Vigo dentro del Son Estrella Galicia.
- Sala Mondo (Joaquín Loriga, 3). A las 21.00 horas.
Sinerxias 430
Se celebrará una mesa re donda bajo el título «Mulleres compositoras: un relato esquecido ou unha historia por contar?».
En el Auditorio David Russell (Felipe Prósperi, 4). A las 20.00 horas.
Exposiciones
«Un pueblo en llamas»
Muestra que se enmarca en el ciclo «Gaza: entre el horror y la esperanza». La exposición cuenta con la colaboración solidaria de las reconocidos fotoperiodistas y activistas por los derechos humanos Sandra Barrilaro y Alex Zapico.
- Enfrente del MARCO (Príncipe, 54).
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol
- Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
- Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre
- Vecinos de «Vivimos con miedo y no podemos descansar
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- El TSXG da la razón al Concello de Vigo y le exime de pagar por el concierto de Guns N' Roses