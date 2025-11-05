Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 5 de noviembre de 2025 en Vigo:

Conferencia de Mario Alonso Puig

«El camino que marca nuestro destino» es la nueva experiencia transformadora que el cirujano y divulgador trae a Vigo.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 19.00 horas. Entradas en teuticket.com.

Actos

Semana literaria de Bouzas

La poetisa Vanessa Glensel impartirá un taller de poesía expandida e interpretación. Manoel da Costa presentará su libro Crónicas dun filósofo tabernario.

Liceo Marítimo de Bouzas, 2ª planta (Eduardo Cabello, 8). De 17.00 a 19.00 horas; presentación del libro de 19.15 a 20.00 horas.

Visita guiada al Teatro Cine Fraga

La visita se realiza en cuatro espacios del renovado edificio, donde los participantes, acompañados por un guía cualificado, podrán adentrarse en la historia y los detalles.

Teatro Cine Fraga (Uruguai, 1). A las 12.30, 16.00 y 17.00. Se necesita reserva previa.

Xunta

Hematofesti

El festival en memoria del Hematocrítico ofrece diferentes eventos para toda la familia, sesión de cuentacuentos con David Rodríguez, taller de fanzines con Diego Estebo, taller de juguetes ópticos por Carmen Pintos y la academia de comedia de Ignatius Farray.

Diferentes puntos de la ciudad (consulta el programa completo aquí).

Música

Pablo Pablo

Uno de los solistas con más proyección del momento presenta su album debut «Canciones En Mi» en Vigo dentro del Son Estrella Galicia.

Sinerxias 430

Se celebrará una mesa re donda bajo el título «Mulleres compositoras: un relato esquecido ou unha historia por contar?».

En el Auditorio David Russell (Felipe Prósperi, 4). A las 20.00 horas.

Exposiciones

«Un pueblo en llamas»

Muestra que se enmarca en el ciclo «Gaza: entre el horror y la esperanza». La exposición cuenta con la colaboración solidaria de las reconocidos fotoperiodistas y activistas por los derechos humanos Sandra Barrilaro y Alex Zapico.

Enfrente del MARCO (Príncipe, 54).

agenda@farodevigo.es