Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 4 de noviembre de 2025 en Vigo:

Arranca el Hematofesti

El festival en memoria del Hematocrítico ofrece diferentes eventos para toda la familia, un ciclo de cortometrajes de animación en las escuelas, sesión de cuentacuentos con David Rodríguez, taller de fanzines con Diego Estebo, academia de comedia de Ignatius Farray, presentación del libro de Gabriel Romero y un concierto inaugural.

Diferentes establecimientos de la ciudad (consulta el programa completo aquí).

Actos

Semana literaria de Bouzas

La asociación A Cultural organiza una semana literaria con talleres y presentaciones de libros. La poetisa Branca Trigo impartirá un taller de regueifa feminista y después, J. Gabriel Barral presentará su libro Blues da Florida.

Liceo Marítimo de Bouzas, 2ª planta (Eduardo Cabello, 8). De 17.00 a 19.00 horas; presentación del libro de 19.15 a 20.00 horas.

Movilidad sostenible

El colectivo Vigo Ciclábel, junto con el Ateneo Atlántico, dará una conferencia sobre cómo los coches empeoran nuestras vidas y ciudades y cómo las bicicletas pueden mejorarlas. Analizarán además las vías ciclistas de Vigo.

Vitruvia (Reconquista, 7). A las 19.30 horas.

Pociones mágicas

Taller de los martes organizado para los más pequeños, de 3 a 12 años. Necesaria inscripción previa el mismo día a partir de las 16.30 horas en el punto de información.

Centro Comercial Vialia, a las 17.30 horas.

Presentación de libro

El MARCO de Vigo presenta Novo diálogo. Achegas a obra plástica de Castelao, la más reciente publicación de Carlos L. Bernárdez, experto en la figura de Castelao, y muy especialmente en su vertiente artística. El autor estará acompañado por el director del MARCO, Miguel Fernández-Cid, en una conversación y coloquio con el público asistente.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 19.00 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Un pueblo en llamas»

Muestra que se enmarca en el programa «Gaza: entre el horror y la esperanza». La exposición cuenta con la colaboración solidaria de dos reconocidos fotoperiodistas y activistas por los derechos humanos: Sandra Barrilaro y Alex Zapico, e invita a la ciudadanía a detenerse y reflexionar sobre una realidad que sigue siendo silenciada.

Frente al MARCO (Príncipe, 54). Abierta a cualquier hora, todos los días hasta el 10 de noviembre.

«Si recordar fuera olvidar»

En la obra de Irene González la tensión entre memoria y pérdida se erige como el núcleo generador. El papel, siempre protagonista, asume en su obra un cariz escultórico: se dobla, se corta, se superpone. Es, en su esencia, una invitación a detenernos, a observar con calma y a dejarnos habitar por la memoria, la ausencia y también por el anhelo.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 horas. De 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 11 de enero de 2026.

«Interaccións. Espazo, corpor e obxecto»

Una muestra realizada en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado con vinculación pasada o presente con la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Comisariada por Basilisa Fiestras, en ella participan los artistas Manuel Balsas; Román Corbato & Miguel Benjumea; Suso Fandiño; Isis Huerga y María Roja.

Fundación Pintor Laxeiro (Policarpo Sanz, 15). De lunes a viernes. De 18.00 a 21.00 horas. Sábados de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 18 de enero.

Música

Pedro Villanueva Trío + Jam session

Concierto del grupo al que le sigue la sesion de jazz tradicional de los martes.

La Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las 21.15 horas. Entradas a 8 euros.

agenda@farodevigo.es