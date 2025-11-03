Club FARO: «Trampas da pornografía»

La socióloga y profesora de sociología en la UVigo, Amada Traba, la politóloga Priscila Retamozo, y la catedrática de Filosofía y doctora en Educación Afectivo-Sexual, Chis Oliveira, serán las encargadas de impartir la charla de Club FARO de hoy. La presentación correrá a cargo de la escritora y periodista María Xosé Porteiro.

En el Salón de Actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

«Arxentina: olladas de amor e dor»

Es el título del nuevo ciclo de producciones. La primera será «Simón de la montaña», una obra de Federico Luis. Un trabajo coral sobre la neurodivergencia que añade una dimensión adicional sobre la vida cotidiana.

En el Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1) A las 20.30 horas.

Petisquiño 2025

Concurso de tapas organizado por la Federación Empresarial de Turismo e Hostelería de Pontevedra (Feprotur) y patrocinado polo Concello de Vigo. Durante más de dos semanas los vecinos de la ciudad olívica podrán disfrutar de las 38 tapas -31 saladas y 7 dulces- de los 32 locales participantes, por un precio de 4 euros.

En diferentes establecimientos de Vigo. Según la apertura de cada local.

Semana literaria de Bouzas

Vanessa Glensen dará un taller de poesía expandida y creación de textos poéticos. Es necesaria inscripción previa. Belén Varela presentará su libro «El cielo de los imperfectos».

En el Liceo Marítimo de Bouzas (2 planta). Taller de 17.00 a 19.00 horas y presentación de 19.15 a 20.00.

Exposiciones

«Un pueblo en llamas»

Muestra que se enmarca en el programa «Gaza: entre el horror y la esperanza». La exposición cuenta con la colaboración solidaria de dos reconocidos fotoperiodistas y activistas por los derechos humanos: Sandra Barrilaro y Alex Zapico. Invita a la ciudadanía a detenerse y reflexionar sobre una realidad que sigue siendo silenciada.

En frente del MARCO (Príncipe, 54). Abierta a cualquier hora, todos los días hasta el 10 de noviembre.

«Nas marxes do diario»

Los visitantes podrán encontrar la que supone la exposición «más intimista» de la artista viguesa Eva Tarrío. Invita al público a cambiar la perspectiva y a descubrir el arte desde las emociones.

En la sala de exposiciones I de la sede Afundación (Policarpo Sanz, 26). De lunes a sábado de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 8 de noviembre.

Diversa

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes: 17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 29 de enero.

«Interaccións. Espazo, corpo e obxecto»

Una muestra realizada en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado con vinculación pasada o presente con la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra.

En La Fundación Pintor Laxeiro (Policarpo Sanz, 15). De Lunes a viernes. De 18.00 a 21.00 horas. Sábados de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 18 de enero.

«Limiares acuosos»

En esta muestra, técnicas tradicionalmente vinculadas a la bidimensionalidad como el azulejo, la pintura o el audiovisual se transforman para habitar el volumen.

En la Casa Galega da Cultura ( Princesa, 2). Lunes a viernes: de 18.00 a 21.00 horas; sábados: de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas; y domingos: de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 16 de noviembre.

