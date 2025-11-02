Rauxa Cía.: teatro de papel

Espectáculo de circo contemporáneo que, a través de un bagaje de títeres , el payaso y el teatro físico, busca reivindicar el poder de la Imaginación. Teatro de papel es una persona en su soledad, un momento suspendido en el tiempo donde el mundo se detiene y la poesía danza

Auditorio do Concello (Praza do Rei, 1). A las 18.00 horas. Entradas a 8 euros.

Actos

Vigo Nature

Actividades familiares: escape room, biodiversidad el lenguaje de las aves, etc.

Vigo Nature (Plaza de los Leones - A Madroa). de 11.00 a 19.30 horas. Se necesita reserva previa.

Mercadillo en la Casa de la Abuela

Mercado de antigüedades, ropa de verano, muebles, artículos «vintage», entre otros.

Casa de la Abuela (Zapateira 8, Canido), de 11.00 a 15.00 horas.

Festa de Samaín en Matamá

La SDC Atlántida de Matamá organiza una fiesta con calabazas, pasadizo del miedo, reparto de castañas y entrega de premios.

En SCD Atlántida de Matamá (Canteiros, 53). De 16.00 a 21.00 horas.

Festa Samaín en Freixo

La Asociación de Vecinos de Freixo organiza un concurso de recetas con temática de terror por la mañana y finalizará por la tarde con una sesión de cine sobre los muertos.

En la Biblioteca de Freixo ( Estrada San Xoán, 264). A partir de las 12.00 horas.

Petisquiño 2025

Concurso de tapas organizado por la Federación Empresarial de Turismo e Hostelería de Pontevedra (Feprotur) y patrocinado polo Concello de Vigo. Durante más de dos semanas los vecinos de la ciudad olívica podrán disfrutar de las 38 tapas -31 saladas y 7 dulces- de los 32 locales participantes, por un precio de 4 euros.

En diferentes establecimientos de Vigo. Según la apertura de cada local.

Teatro

«Mofa e Befa: Os dous de sempre»

Una comedia teatral que rinde homenaje al universo humorístico de Castelao a través de los personajes de Pedriño y Rañolas. Con dirección de Quico Cadaval y dramaturgia de Carme Varela, Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira dan vida a esta nueva propuesta de Producións Teatrais Eccéntricas, que mezcla la sátira, la cultura popular y lo mejor de la tradición cómica gallega.

En la Sala Ártika (Beiramar 113). A las 20.00 horas. Entradas a partir de 11 euros.

Otoño teatral

El Grupo Teatro Escoitade será el encargado de clausurar esta edición con la obra A cova das mil mulleres, una pieza coral que combina humor, crítica y sensibilidad para dar voz a múltiples realidades femeninas

En en el Auditorio del Centro Cultural Helios de Bembrive (Bembrive, 260). A las 18.30 horas. Entrada gratuíta hasta completar aforo.

Música

Nostos 4tet

Formado por lo mejor de la escena del jazz actual, está integrado por el batería Flavio Li Vigni, director del departamento de jazz del Morley College de Londres; Horacio García,el saxofonista gallego Xose Miguélez y César Latorre.

En Vitruvia café (Reconquista, 7). A las 12.00 horas. Entradas a 15 euros.

Jam Session en Arco da Vella

Espacio que cada domingo reúne a músicos, aficionados y amantes de la música en vivo para compartir improvisaciones, energía y talento.

En Arco da Vella (Churruca, 2). A las 19.30 horas

agenda@farodevigo.es