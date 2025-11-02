¿Qué hacer hoy en las comarcas?

La parroquia lalinense de Cercio abrió ayer el ciclo organizado por la Asociación Cultural A Carballeira con una comida a base de pulpo y carne ao caldeiro, seguida de un magosto, en el pabellón del colegio. A continuación, el centro social albergó la actuación del Xuntounos Ela, de Vila de Cruces. El próximo sábado, 8 de noviembre, estará dedicado a la ilusión y la música, con proyección de cine y actuación de la Banda Xuvenil de Muimenta.

‘Casiopea... luz do norte’ aterriza en A Bandeira / .

El centro cultural Vista Alegre, de A Bandeira, albergó el viernes la presentación del libro Casiopea... luz do norte, escrito por Xosé Manuel Lobato e ilustrado por Ramiro Cimadevila. Les acompañaron Juan Liñares y la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena.

Actividades

Dozón celebra su magosto el día 15 en el polígono

Las personas empadronadas en el municipio de Dozón tienen de plazo hasta el día 23 para retirar las entradas de invitación al magosto que organiza el Concello. La cita será en la nave municipal del polígono e incluye una actuación musical.

El día 15, desde las 14.00 horas

Cantos e contos ao pé do San Martiño en Lalín de Arriba

La Asociación Cultural Lalín de Arriba reedita su magosto bajo el lema Cantos e contos ao pé do San Martiño. Un menú de torreznos, tortilla, empanada, chorizos, bebidas, postre y castañas podrá degustarse, a 15 euros para socios y 20 para quienes no lo son –gratis para menores de 10 años–, en el local social. Las entradas deben retirarse antes del lunes 10 en los bares Canao y Niza. Actuarán Celso Fernández Sanmartín, Os Dezas de Moneixas y el dúo Dilema.

Sábado 15 de noviembre, desde la 19:30 horas

Noceda también celebra su cita con la castaña

La Asociación de Veciños Bolarqueiros de Noceda programa un magosto en el campo de la fiesta, cubierto con carpa. Empanada, panceta, chorizos, castañas, pan, vino, café y licores conforman el menú, que cuesta 14 euros para socios (gratuito hasta 12 años) y 18 para no socios (8 sin son niños). Las entradas están a la venta hasta el 12 de noviembre en Casa Vales y Parrillada Airiños. Actuará el dúo Reflejos.

Sábado 15 de noviembre, a partir de las 21:30 horas

Música argentina en la sesión vermú del Casino

La cafetería del Casino de Lalín acoge un viaje por Argentina de la mano del dúo Buenos Aires, formado por Emilce Rosana y Alejandro Szabo. La entrada es gratuita para las personas asociadas, con billetera inversa para el resto. El dúo presentará un repertorio protagonizado por el tango, el vals y la milonga, en el que los asistentes serán transportados a los tiempos en los que la música de la ciudad rioplatense se hizo eco de las historias de sus gentes, plasmadas en versos y armonías.

Hoy, a partir de las 13:00 horas

Silleda acoge una nueva campaña para donar sangre

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, ADOS, regresa mañana a Silleda con una unidad móvil que estará abierta a todas las personas que deseen colaborar junto al consistorio. Para donar es preciso haber desayunado y, en el caso de la comida, esperar un par de horas antes de acudir a la unidad móvil. Es necesario informar al personal sanitario si se toma algún medicamento. Las personas que deseen más información pueden llamar al 900 100 828.

Mañana, de 16.00 a 21.00 horas.