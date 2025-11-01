Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Vigo

Agenda cultural y de ocio para el sábado 1 de noviembre en Vigo

Escena de la obra teatral «Soy Nevenka».

Escena de la obra teatral «Soy Nevenka».

R. V.

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 1 de noviembre de 2025 en Vigo:

«Soy Nevenka»

En 2001, y por primera vez en la historia de España, una mujer ganó un juicio por acoso sexual contra un político. Nevenka Fernández llevó a un alcalde ante la Justicia, convirtiéndose en el primer caso #MeToo en un país que falló a su favor en los tribunales, pero que la estigmatizó públicamente. Nevenka sigue siendo ese espejo en el que se miran las mujeres que la precedieron y la siguieron.

  • Auditorio Municipal do Concello. A las 20.00 horas. Entradas: 10 euros.

Actos

Ruta para conocer la arquitectura de Vigo

El escritor vigués Pedro Feijoo explicará la historia de la ciudad a través de su arquitectura. La actividad se inscribe dentro de las acciones complementarias del I Congreso Ibérico de Educación para la Arquitectura, con motivo del 25 aniversario de ProxectoTERRA.

  • Punto de encuentro en el mirador de las Ruinas del Castillo de San Sebastián, a las 11.00 horas.

Fiesta de Samaín

Organizada por el Centro Cultural y Recreativo de Cabral, se trata de un evento pensado para toda la familia, con actividades de animación infantil, juegos tradicionales, música y desfile de disfraces.

  • CCR Cabral (Becerreira, 145). De 17.30 a 19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro

«O lago das nenas malas»

Comedia do grupo de teatro Lameiro. Xan es un joven del pueblo que llega a Vigo con la intención de encontrar novia y volver a casarse. Conoce a Jenniffer, que se siente asustada por las rarezas de la familia y al descubrir el pasado de su prometido.

  • Asociación Vecinal San Miguel de Oia (Camiño Currás, 34). A partir de las 20.00 horas.

20 años de Cantajuego

Cantajuego celebra su vigésimo aniversario con un espectáculo único que busca unir generaciones en una experiencia mágica

Mofa e Befa: «Os dous de sempre»

Una comedia teatral que rinde homenaje al universo humorístico de Castelao a través de los personajes de Pedriño y Rañolas.

Música

Música e palabras para Gaza

Un evento artístico y solidario que pondrá el broche final al programa «Gaza. Entre el horror y la esperanza». La cita reunirá a músicos y poetas comprometidos con la causa palestina, entre ellos As Darbukas Dacolá, Ari Magritte, Pablo Vila, Eladio Santos, Krunch, GALIOCA (proyecto de música gallego-brasileira urbana producido por Coke Céspedes), Kaixo y Fillas de Cassandra

  • Porta do Sol, a partir de las 19.00 horas. Entrada libre.

Gabriel Fandi

Concierto del joven talento de Tomiño. Estará arropado por amigos y artistas invitados, entre ellos la lucense Lucía Pérez y el vigués Xisco Feijoo.

  • Cine Teatro Salesianos ( Venezuela, 3). A las 20.00 horas. Entradas: 18 euros

Galerna + Querido

Noche doble con dos propuestas emergentes que llegan con energía y vocación de himno.

  • La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22). A las 21.30 horas. Entradas: 16 euros.

Pablo y los ciervos dorados y Sara Gimeno

Doble concierto con música íntima y evocadora, con influencias de Neil Young, slowcore y toques de folk experimental. .

  • Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 16. 30 horas.

El ‘show’ de Daniel Calá

El artista hará un viaje por los éxitos internacionales en Español, interpretando a artistas como Nicola Di Bari, Roberto carlos, Serrat, Sabina,, y más.

  • Café-bar La última y nos vamos (Bolivia, 41). De 21.00 a 00.00 horas. Entrada gratuita.

agenda@farodevigo.es

Puedes seguir a Visado en Facebook o apuntarte a nuestra newsletter semanal con recomendaciones de planes en Vigo, Galicia y Portugal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents