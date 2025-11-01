Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 1 de noviembre de 2025 en Vigo:

«Soy Nevenka»

En 2001, y por primera vez en la historia de España, una mujer ganó un juicio por acoso sexual contra un político. Nevenka Fernández llevó a un alcalde ante la Justicia, convirtiéndose en el primer caso #MeToo en un país que falló a su favor en los tribunales, pero que la estigmatizó públicamente. Nevenka sigue siendo ese espejo en el que se miran las mujeres que la precedieron y la siguieron.

Auditorio Municipal do Concello. A las 20.00 horas. Entradas: 10 euros.

Actos

Ruta para conocer la arquitectura de Vigo

El escritor vigués Pedro Feijoo explicará la historia de la ciudad a través de su arquitectura. La actividad se inscribe dentro de las acciones complementarias del I Congreso Ibérico de Educación para la Arquitectura, con motivo del 25 aniversario de ProxectoTERRA.

Punto de encuentro en el mirador de las Ruinas del Castillo de San Sebastián, a las 11.00 horas.

Fiesta de Samaín

Organizada por el Centro Cultural y Recreativo de Cabral, se trata de un evento pensado para toda la familia, con actividades de animación infantil, juegos tradicionales, música y desfile de disfraces.

CCR Cabral (Becerreira, 145). De 17.30 a 19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro

«O lago das nenas malas»

Comedia do grupo de teatro Lameiro. Xan es un joven del pueblo que llega a Vigo con la intención de encontrar novia y volver a casarse. Conoce a Jenniffer, que se siente asustada por las rarezas de la familia y al descubrir el pasado de su prometido.

Asociación Vecinal San Miguel de Oia (Camiño Currás, 34). A partir de las 20.00 horas.

20 años de Cantajuego

Cantajuego celebra su vigésimo aniversario con un espectáculo único que busca unir generaciones en una experiencia mágica

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 16. 30 horas. Entradas: a partir de 13 euros.

Mofa e Befa: «Os dous de sempre»

Una comedia teatral que rinde homenaje al universo humorístico de Castelao a través de los personajes de Pedriño y Rañolas.

Sala Ártika (Beiramar 113). A las 20.00 horas. Entradas a partir de 11 euros.

Música

Música e palabras para Gaza

Un evento artístico y solidario que pondrá el broche final al programa «Gaza. Entre el horror y la esperanza». La cita reunirá a músicos y poetas comprometidos con la causa palestina, entre ellos As Darbukas Dacolá, Ari Magritte, Pablo Vila, Eladio Santos, Krunch, GALIOCA (proyecto de música gallego-brasileira urbana producido por Coke Céspedes), Kaixo y Fillas de Cassandra

Porta do Sol, a partir de las 19.00 horas. Entrada libre.

Gabriel Fandi

Concierto del joven talento de Tomiño. Estará arropado por amigos y artistas invitados, entre ellos la lucense Lucía Pérez y el vigués Xisco Feijoo.

Cine Teatro Salesianos ( Venezuela, 3). A las 20.00 horas. Entradas: 18 euros

Galerna + Querido

Noche doble con dos propuestas emergentes que llegan con energía y vocación de himno.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22). A las 21.30 horas. Entradas: 16 euros.

Pablo y los ciervos dorados y Sara Gimeno

Doble concierto con música íntima y evocadora, con influencias de Neil Young, slowcore y toques de folk experimental. .

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 16. 30 horas.

El ‘show’ de Daniel Calá

El artista hará un viaje por los éxitos internacionales en Español, interpretando a artistas como Nicola Di Bari, Roberto carlos, Serrat, Sabina,, y más.

Café-bar La última y nos vamos (Bolivia, 41). De 21.00 a 00.00 horas. Entrada gratuita.

