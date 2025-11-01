Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el sábado 1 de noviembre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 1 de noviembre de 2025 en Vigo:
«Soy Nevenka»
En 2001, y por primera vez en la historia de España, una mujer ganó un juicio por acoso sexual contra un político. Nevenka Fernández llevó a un alcalde ante la Justicia, convirtiéndose en el primer caso #MeToo en un país que falló a su favor en los tribunales, pero que la estigmatizó públicamente. Nevenka sigue siendo ese espejo en el que se miran las mujeres que la precedieron y la siguieron.
- Auditorio Municipal do Concello. A las 20.00 horas. Entradas: 10 euros.
Actos
Ruta para conocer la arquitectura de Vigo
El escritor vigués Pedro Feijoo explicará la historia de la ciudad a través de su arquitectura. La actividad se inscribe dentro de las acciones complementarias del I Congreso Ibérico de Educación para la Arquitectura, con motivo del 25 aniversario de ProxectoTERRA.
- Punto de encuentro en el mirador de las Ruinas del Castillo de San Sebastián, a las 11.00 horas.
Fiesta de Samaín
Organizada por el Centro Cultural y Recreativo de Cabral, se trata de un evento pensado para toda la familia, con actividades de animación infantil, juegos tradicionales, música y desfile de disfraces.
- CCR Cabral (Becerreira, 145). De 17.30 a 19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
Teatro
«O lago das nenas malas»
Comedia do grupo de teatro Lameiro. Xan es un joven del pueblo que llega a Vigo con la intención de encontrar novia y volver a casarse. Conoce a Jenniffer, que se siente asustada por las rarezas de la familia y al descubrir el pasado de su prometido.
- Asociación Vecinal San Miguel de Oia (Camiño Currás, 34). A partir de las 20.00 horas.
20 años de Cantajuego
Cantajuego celebra su vigésimo aniversario con un espectáculo único que busca unir generaciones en una experiencia mágica
- Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 16. 30 horas. Entradas: a partir de 13 euros.
Mofa e Befa: «Os dous de sempre»
Una comedia teatral que rinde homenaje al universo humorístico de Castelao a través de los personajes de Pedriño y Rañolas.
- Sala Ártika (Beiramar 113). A las 20.00 horas. Entradas a partir de 11 euros.
Música
Música e palabras para Gaza
Un evento artístico y solidario que pondrá el broche final al programa «Gaza. Entre el horror y la esperanza». La cita reunirá a músicos y poetas comprometidos con la causa palestina, entre ellos As Darbukas Dacolá, Ari Magritte, Pablo Vila, Eladio Santos, Krunch, GALIOCA (proyecto de música gallego-brasileira urbana producido por Coke Céspedes), Kaixo y Fillas de Cassandra
- Porta do Sol, a partir de las 19.00 horas. Entrada libre.
Gabriel Fandi
Concierto del joven talento de Tomiño. Estará arropado por amigos y artistas invitados, entre ellos la lucense Lucía Pérez y el vigués Xisco Feijoo.
- Cine Teatro Salesianos ( Venezuela, 3). A las 20.00 horas. Entradas: 18 euros
Galerna + Querido
Noche doble con dos propuestas emergentes que llegan con energía y vocación de himno.
- La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22). A las 21.30 horas. Entradas: 16 euros.
Pablo y los ciervos dorados y Sara Gimeno
Doble concierto con música íntima y evocadora, con influencias de Neil Young, slowcore y toques de folk experimental. .
- Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 16. 30 horas.
El ‘show’ de Daniel Calá
El artista hará un viaje por los éxitos internacionales en Español, interpretando a artistas como Nicola Di Bari, Roberto carlos, Serrat, Sabina,, y más.
- Café-bar La última y nos vamos (Bolivia, 41). De 21.00 a 00.00 horas. Entrada gratuita.
