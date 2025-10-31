Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

«Castelao en femenino», en el Club FARO

Diana Vilas Meis (doctora en Historia y arte), Sara Alonso Pimentel (profesora y catedrática en el IES Castelao de Vigo) y María Victoria Carballo-Calero(Decana de la Facultad de Historia de la UVigo), analizarán la obra y la vida de Castelao desde diferentes ángulos y una perspectiva de género. La periodista de FARO, Carolina Sertal , será la encargada de presentar la charla- coloquio.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.30 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo de 150

Actos

«Nutrición inteligente para una vida plena»

La especialista en salud y nutrición integrativa Carmen Novoa, con una trayectoria de más de 40 años de experiencia, ofrecerá una charla sobre la conexión entre el intestino, la mente y el bienestar.

Centro Cívico del Casco Vello (Oliva, 12)). A las 19.00 horas. Acceso gratuito.

Palestina en Pantalla

Proyección de «The Teache», obra de Farah Nabulsi. El evento será presentado por el abogado y el experto en cine José Manuel Amoedo.

Auditorio Mar de Vigo ( Beiramar, 59). A las 19.30 horas. Entrada gratuita.

Wake Up! Festival Special Halloween

El evento reunirá durante dos noches a algunos de los nombres más relevantes de la electrónica global, con un cartel de primer nivel y una producción a gran escala. La gran atracción de la noche será la presencia de Richie Hawtin, una de las figuras más influyentes de la historia del techno.

IFEVI (Avenida do Aeropuerto, 772). A las 19.00 horas.

Teatro

Quico Cadaval conta… notas de rodapé. 30 anos a contar historias

Un espectáculo único de narración oral escénica en el que Quico Cadaval celebra 30 años de historias contadas con su maestría habitual. «Notas de rodapé» invita al público a viajar con la imaginación entre relatos reales e inventados. Un recital irrepetible de teatro hablado donde cada función es también un milagro escénico.

Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20. 30 horas.

«Yo, Literal»

Ernesto Sevilla presenta un monólogo que fusiona su ingenio y humor característicos con reflexiones sobre su vida y la sociedad actual. Aborda temas como la tecnología, las relaciones y la confusión del mundo moderno, siempre con su toque irónico.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 21.00 horas. Entradas: desde 26,40 euros

«Las preciosas ridículas»

Un espectáculo de la compañía Arroz con Costra Producciones para público mayor de 14 años, dentro de la programación Vigo Cultura. Se trata de una comedia que critica la obsesiva búsqueda del estatus social, destacando la falta de autenticidad en la sociedad de la época.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.00 horas.

Música

Los Spooky Gravies

De la fusión de Wavy Gravies y Family Folks nacen Los Spooky Gravies, rock and roll, fiesta y garaje rock para la noche de Halloween.

La Pecera (Pizarro, 35). Las puertas se abren a las 21.30. Entrada: 10 euros.

Los Mejillones Tigre + Fiesta Halloween

Concierto de este grupo de Jaén que mezcla influencias latinas con psicodelia, rythm and blues y garage con letras punzantes y actitud gamberra.

En La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22). A las 21.30 horas. Entradas: 12 euros.

Maud the Moth

Proyecto en solitario de Amaya López-Carromero, pianista, cantante y compositora española afincada en Escocia, de un fuerte espíritu independiente. Estará acompañado por Doce Fuegos, banda que se sitúa entre el folk (en su sentido más amplio) y el drone ambiental con un estilo minimalista.

Radar Estudios (Iglesias Esponda, 30). A las 21.00 horas.

