«Seis personajes en busca de autor», de Pirandello, llega al Teatro Afundación

Narra el editor Fredy Ordóñez que cuando el 9 de mayo de 1921 la compañía Dario Niccodemi puso en escena «Seis personajes en busca de autor» hubo voces del público entre «la indignación y el fastidio» que gritaron «bufón, loco» al autor, Luigi Pirandello. Este tuvo que marchar del teatro antes de acabar la obra y aún así gente afuera le esperó para tirarle monedas de forma agresiva. Meses después la pieza recibiría alabanzas. Exactamente 104 años después de aquel difícil estreno llega al Teatro Afundación en Vigo, hoy a las 20.30 horas. Muy pocas localidades siguen disponibles.

El montaje ofrece una obra teatral dentro de otra teatral, bajo la dirección de Pepa Gamboa y con la adaptación de Antonio Alama. Señalaba el día del estreno a los medios Gamboa que es una pieza «muy transgresora».

El público comienza viendo una comedia cuando, de repente, sobre el escenario aparece otro grupo de personajes que parecen ajenos al elenco principal. Los recién llegados explican que buscan un autor que lleve su triste historia, un drama, a representación.

La sorpresa no solo la vive el público sino también el elenco principal que duda de los recién llegados, hasta el punto incluso de reírse de los mismos, mientras los personajes piden respeto por su situación.

El diálogo entre los dos grupos aflora la reflexión entre personaje y persona y las diferencias que marcan a cada uno; el pensamiento sobre el oficio teatral o si los personajes superan a la persona autora tras la muerte de esta o si la acompañan en el olvido o el recuerdo eterno.

Para la función en Vigo el elenco está conformado, entre otras personas por Nuria Gallardo, Ruth Gabriel, Fernando Ramallo o Juan Carlos Martín.

Las entradas para verla en Vigo hoy cuestan entre 18,7 y 32,4 euros más gastos.